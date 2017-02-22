Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства разработана в РК

В 2017 году МТСЗН РК обеспечит модернизацию рынка труда и повышение уровня социального обеспечения граждан. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии по итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz.
"Первая задача – модернизация рынка труда. Она предусматривает реализацию трех важных мер. Первая из них – повышение квалификации трудовых ресурсов для расширения возможностей их самостоятельного трудоустройства или открытия собственного дела", – рассказала Дуйсенова.
Министр отметила, что в прошлом году незакрытыми остались более 26% молодых людей из числа экономически активных, так как они имеют только школьное образование. На профессии же большинства выпускников высших и средних специальных учебных заведений нет спроса на рынке труда или их квалификация не соответствует требованиям работодателей.
"Для предупреждения углубления данного тренда и повышения квалификации трудовых ресурсов по поручению Главы государства разработана новая Программа развития продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Главная цель – организация массового обучения граждан востребованным на рынке труда профессиям или основам предпринимательства", – подчеркнула Дуйсенова.
В связи с этим, сообщила Дуйсенова, совместно с местными исполнительными органами предстоит определить количество создаваемых рабочих мест. "Эта работа уже начата, по предварительным расчетам, общее количество рабочих мест, создаваемых в рамках реализации государственных и отраслевых программ, а также программ регионального развития, составит порядка 154 тысяч", – рассказала Дуйсенова.
Кроме того, отметила министр, необходимо представить гражданам перечень профессий, востребованных на рынке труда или приоритетные направления предпринимательства. "Этот перечень будет определяться исходя из комплексного плана, формируемого местными исполнительными органами, и вакансий, заявленных работодателями в центры занятости населения и на электронных ресурсах", – сообщила Дуйсенова.
Также необходимо, подчеркнула она, организовать обучение граждан для получения ими бесплатно первой профессии в организациях технического и профессионального образования и второй профессии в рамках краткосрочных курсов. "При этом государство будет полностью покрывать расходы на обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также предоставит одноразовое горячее питание для обучающихся в организациях технического и профессионального образования", – отметила Дуйсенова.
Для обеспечения результативности краткосрочных курсов совместно с местными исполнительными органами будут реализованы следующие специальные проекты:
– подготовка воспитателей и профессиональных нянь для детей дошкольного возраста в целях вовлечения женщин предпенсионного возраста в продуктивную занятость с возможностью открытия мини-садиков на дому;
– подготовка консультантов по социальной работе для обслуживания лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, с возможностью открытия домов малой вместимости для данной категории граждан;
– обучение основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау-Бизнес", реализуемого Национальной палатой предпринимателей РК "Атамекен";
– обучение востребованным на рынке труда либо заявленным работодателями профессиям;
– массовое обучение компьютерной грамотности;
Для обеспечения доступности обучения гражданам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, будут организованы мобильные учебные центры в виде передвижных комплексов со специальными классами в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Костанайской областях, на базе малокомплектных школ в отдаленных сельских населенных пунктах, на базе работодателей.
"По завершении обучения будет проводиться независимая оценка знаний, умений и навыков каждого участника Программы и по ее результатам им будет вручаться сертификат. Лица, получившие его, смогут трудоустроиться самостоятельно, могут быть направлены на вакантные рабочие места, на социальные рабочие места и молодежную практику, получить кредит и открыть собственное дело", – проинформировала министр.
Дуйсенова отметила, что кредиты для участников Программы в городах будут выдаваться фондом "Даму", а в селах и малых городах Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 8 тыс. МРП (до 18 млн тенге) со сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы – до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. При выдаче кредитов через Аграрную кредитную корпорацию введен механизм гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих.
В этом году расходы бюджета на реализацию Программы составят 85,3 млрд тенге.
Второй мерой по модернизации рынка труда министр назвала управление перетоком рабочей силы из одной отрасли в другую. "Это также мировой тренд развития экономики. В связи с внедрением новых технологий и изменением спроса на продукцию меняется отраслевая структура производства. Если в 80-х годах в национальной экономике наибольшая доля занятого населения приходилась на промышленный сектор, то в последние годы – на сектор услуг", – подчеркнула Дуйсенова.
По словам министра, в стране появились новые производства и профессии. "В этой связи нам совместно с работодателями и местными исполнительными органами необходимо в разрезе регионов определить перечень отраслей и предприятий, внедряющих новые технологии и планирующих сокращение рабочих мест, а также разработать и обеспечить реализацию Дорожной карты по проведению специальной подготовки и переквалификации высвобождаемых работников на другие виды деятельности", – рассказала Дуйсенова.
В рамках модернизации труда в Казахстане будет создана Единая электронная биржа, где будут собраны все сведения о вакансиях и соискателях. Как сообщила Дуйсенова, в связи с этим в этом году планируется переформатировать работу центров занятости.
"Предусматривается внедрение новых стандартов оказания услуг, преобразование центров занятости из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения. Это должно позволить, как в частном секторе, оплачивать труд работников центров по конечному результату", – отметила министр.
Также, сообщила Дуйсенова, планируется оснастить центры занятости новыми компьютерами, установить программные комплексы, обеспечивающие доступ ко всем информационным системам министерства и эталонным базам.
"Для улучшения сервиса оказываемых услуг в этом году мы планируем внедрить электронные очереди в центрах занятости, расположенных в городах Астане, Алматы и областных центрах", – поведала Дуйсенова.
По мнению главы ведомства, третьей важной составляющей модернизации отечественного рынка труда является сбалансированная миграционная политика. "С начала этого года в Казахстане действуют новые подходы привлечения на работу иностранных работников. Теперь за каждого привлекаемого специалиста работодатели платят сборы, размер которых дифференцируется по отраслям и уровню квалификации работников. У иностранных квалифицированных кадров появилась возможность самостоятельно прибывать в Казахстан и трудоустраиваться по профессии, входящей в перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики", – отметила Дуйсенова.