Программа реновации, о которой в Шымкенте говорят последние пару-тройку лет, вышла на этап общественных слушаний, подтвердивших, что снос ветхого жилья волнует многих

Оставьте нас в покое!
К проведению общественных слушаний, призванных дать старт программе реновации, городские власти, судя по всему, готовились. В выставочном центре «Көрме орталығы» поставили пять рядов стульев по два десятка в каждом. И это при том, что в официально обнародованный список зданий, подлежащих сносу, включили 107 домов.
Неудивительно, что многие из тех, кто пришел услышать ответы на волнующие их вопросы о ближайшем будущем, прямо с порога обвинили устроителей слушаний в попытке провести их келейно, без широкого оповещения тех, кого эта программа касается напрямую.
Но даже те, кто пришел, случайно из социальных сетей узнав о предстоящих слушаниях, засыпали президиум вопросами. Потенциальные переселенцы требовали дать исчерпывающие ответы по поводу тех, кто откажется от участия в программе, что с ними будет? Куда переселят жильцов на время сноса и строительства дома? Не получится ли так, что люди вообще могут остаться без жилья? Какие по площади квартиры они получат, не придется ли доплачивать, если новая жилплощадь окажется больше старой? Полагается ли компенсация в случае согласия на меньшую по площади квартиру? Наконец, можно ли будет вместо квартиры получить деньги?