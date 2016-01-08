​Программа созидания

Как известно, первого января 2016 года начался прак­тический этап выполнения Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ. Вступили в силу 59 законов, которые создают принципиально новую правовую среду для развития государства, экономики и общества. Так начинается статья Главы государства «План нации – путь к казах­станской мечте». В ней Президент Нурсултан Назарбаев говорит: «У каждого поколения есть свои мечты, и в них всегда отражается стремление не только к личному и семейному благополучию. В них всегда есть чувства любви к родной земле, думы о счастье своего народа и Отечества. Для многих поколений наших предков сокровенной мечтой была независимость Казахстана. Мы воплотили в жизнь их многовековые грезы о свободной и независимой Родине».

Далее Президент перечисляет вехи наших успехов и заканчивает преамбулу так: «И самое главное – мы на­учились мечтать по-новому, ставить и решать конкретные задачи развития страны и общества, невзирая на сложности глобального мира, частью которого стал наш независимый Казахстан». Но по большому счету это уже не мечты, а конкретная поэтапная программа развития экономики государства и его общества.

Преобразованиям, которым посвящен План нации, отводится решающая роль. Они прокладывают магистральный путь к решению комплекса исторических задач, которые изменят Казахстан и вольют его в когорту 30 развитых государств мира. Они сформируют новые достойные условия для развития страны, экономического роста и улучшения жизни всех казахстанцев.

Если взять каждую главу статьи Нурсултана Назарбаева, то это не просто перечень задач, стоящих перед нашей страной, а пошаговое руководство к действию, где все расписано: что, когда, как и кому делать без раскачек, чтобы пришел успех.