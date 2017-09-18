Программа тайно добывала криптовалюту через чужие компьютеры

Один из старейших торрент-трекеров для поиска пиратского контента – программа The Pirate Bay использовала компьютеры своих пользователей для тайной добычи криптовалюты Monero, сообщает Lenta.ru.



Как поясняется на портале, при заходе на сайт трекер автоматически запускал программу для майнинга криптовалюты через браузеры пользователей. Запуск сомнительного обновления никак не анонсировался. После того как пользователи заметили, что их компьютеры сильно перегружаются, администрация The Pirate Bay заявила об испытании новой схемы монетизации.



Сервис использовал схему, уже известную кибермошенникам, которые подключаются к браузерам пользователей с помощью вредоносной рекламы и тайно запускают программы для майнинга криптовалюты.



Майнинг, или добыча биткоинов заключалась в данном случае в подключении большого числа компьютеров к решению задачи по вычислению "хэша" – числового значения, дающего доступ к последнему блоку транзакций. Вычисление обеспечивает вознаграждение (в 2017 году – 12,5 биткоина за блок).



Владельцы хорошо оснащенных компьютеров могут сдать мощности своих машин в виртуальную аренду пользователям-майнерам, и тогда часть добытой криптовалюты окажется у арендодателей.



Разоблачение The Pirate Bay показало, что чужие мощности можно использовать без спроса. Пользователи при этом могут и не подозревать, что помогают кому-то зарабатывать миллионы.



