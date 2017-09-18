Программа тайно добывала криптовалюту через чужие компьютеры

Происшествия
Фото из открытых источников
Один из старейших торрент-трекеров для поиска пиратского контента – программа The Pirate Bay использовала компьютеры своих пользователей для тайной добычи криптовалюты Monero, сообщает Lenta.ru.

Как поясняется на портале, при заходе на сайт трекер автоматически запускал программу для майнинга криптовалюты через браузеры пользователей. Запуск сомнительного обновления никак не анонсировался. После того как пользователи заметили, что их компьютеры сильно перегружаются, администрация The Pirate Bay заявила об испытании новой схемы монетизации.

Сервис использовал схему, уже известную кибермошенникам, которые подключаются к браузерам пользователей с помощью вредоносной рекламы и тайно запускают программы для майнинга криптовалюты.

Майнинг, или добыча биткоинов заключалась в данном случае в подключении большого числа компьютеров к решению задачи по вычислению "хэша" – числового значения, дающего доступ к последнему блоку транзакций. Вычисление обеспечивает вознаграждение (в 2017 году – 12,5 биткоина за блок).

Владельцы хорошо оснащенных компьютеров могут сдать мощности своих машин в виртуальную аренду пользователям-майнерам, и тогда часть добытой криптовалюты окажется у арендодателей.

Разоблачение The Pirate Bay показало, что чужие мощности можно использовать без спроса. Пользователи при этом могут и не подозревать, что помогают кому-то зарабатывать миллионы.

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Мыслитель планетарного масштаба
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Шампунь на тротуары не жалели
Барьер взят!
В Астане наградили юных журналистов
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
Душа народа – в струнах домбры
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Выстроить систему водной безопасности
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Мужчина скончался в поезде Алматы – Актобе
Два поезда столкнулись в Индонезии
Девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте
Двое работников получили ожоги соляной кислотой на МАЭКе в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]