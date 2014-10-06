Экономика Программа трансформации "Самрук–Қазына" принесет экономике Казахстана $11 млрд Айнур Курамысова

Реализация Программы трансформации АО "ФНБ "Самрук–Қазына" принесет экономике Казахстана дополнительные $11 млрд, заявил председатель правления фонда Умирзак Шукеев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Программа трансформации фокусируется на достижении ряда взаимосвязанных целей. Реализация этих инициатив позволит выйти на положительные значения показателей экономической добавленной стоимости к 2020 году, что принесет экономике Казахстана дополнительные 2 триллиона тенге, или 11 миллиардов долларов", – сказал Шукеев на Форуме трансформации, заметив, что это – масштабная и сложная программа.



Глава фонда напомнил, что Президент обозначил новый стратегический курс – вхождение страны в 30-ку самых развитых государств мира. А для этого, заметил Умирзак Шукеев, в первую очередь необходим серьезный прорыв эффективности работы частных и государственных компаний, резкое повышение производительности труда. "Фонд "Самрук–Қазына" является владельцем крупнейших стратегических национальных компаний в различных отраслях экономики, от нефти и газа, атомной энергетики, горнорудной отрасли – до коммуникаций и почты. Общая стоимость составляет свыше 16 триллионов тенге, или около 100 миллиардов долларов", – пояснил он.



"Мы знаем, что, несмотря на неплохие в целом показатели по операционной эффективности, самым слабым звеном является низкая эффективность использования капитала. Нужна глубокая и всеобъемлющая трансформация по примеру таких компаний, как "Темасек", "Дженерал электрик", "Сбербанк" и другие. Своим главным и ключевым показателем отныне мы выбираем показатель экономической прибыли. В наших условиях это огромный вызов, но мы должны его принять", – подчеркнул он.



Модернизация деятельности фонда, продолжил Шукеев, в рамках Программы трансформации предполагает совершенствование подходов к инвестированию, оптимизации бизнес–процессов и структуры портфеля, а также масштабную реорганизацию деятельности фонда.



О планах по реализации Программы трансформации было заявлено в конце февраля 2014 года. 23 апреля 2014 года Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил завершить разработку документа к сентябрю текущего года. Программа трансформации была одобрена советом директоров АО "Самрук–Қазына" на заседании под председательством Премьер-Министра Карима Масимова 5 сентября 2014 года.