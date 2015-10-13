Свежий выпуск Программа в действии Юрий ЛИ, Кызылординская область

Двухлетняя программа газификации районов Приаралья, реализация которой стартовала в феврале текущего года, в минувшую субботу принесла первые практические результаты. Голубое топливо из магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент пришло в дома жителей поселка Жанакорган – райцентра одноименного района. В ближайшие недели цент­рализованные системы газоснабжения заработают еще в четырех райо­нах – поселках Шиели, Айтеке-би, в городах Аральске и Байконыре, а в следующем году благодаря программе газом будет обеспечено 70% населения области.

Поздравить жителей Жанакоргана со знаменательным событием, которое качественно изменит их жизнь, в том числе улучшит возможности для развития бизнеса, прибыли аким области Крымбек Кушербаев и генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Ибулла Сердиев, представители общественности.

– Глава государства поручал уделить большое внимание газификации населенных пунк­тов. В целом в области эффективно решаются социальные проблемы: построен магистральный газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент и международная трасса Западная Европа – Западный Китай, проложены подводящие газопроводы к районным центрам, – подчеркнул Крымбек Кушербаев, рассказав и о мерах по решению актуальной задачи по улучшению водоснабжения района.

В свою очередь директор АО «КазТрансГаз Аймак» отметил значимость реализуемой программы газификации, призванной обеспечить бесперебойную подачу, причем отечественного газа. Напомнил он и о широких возможностях подключения к системе газоснабжения.

– Мы применяем индивидуальный подход, предоставляя льготы социально незащищенным слоям населения, даем им возможность расплатиться постепенно в кредит по низкой процентной ставке. Кроме того, предоставляется скидка в 45% для приобретающих печь и счетчики с августа по октябрь, – сказал Ибулла Сердиев.

Поделились радостью и счастливчики – сельчане, первыми подключившие­ся к системе газоснабжения.

– Сегодня для всех жителей поселка знаменательный день, настоящий праздник. Мы очень ждали этого события и рады. Теперь нам нет необходимости топить печь, запасаться углем и дровами. Можно спокойно пить чай в тепле, пользуясь доступным и удобным природным газом, – отметила мать пятерых детей Гаухар Бекмырзаева, поблагодарив Лидера нации, местные власти и строителей за оперативную реализацию важного проекта.



