Свежий выпуск
Программа в действии
Юрий ЛИ, Кызылординская область
Двухлетняя программа газификации районов Приаралья, реализация которой стартовала в феврале текущего года, в минувшую субботу принесла первые практические результаты. Голубое топливо из магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент пришло в дома жителей поселка Жанакорган – райцентра одноименного района. В ближайшие недели цент­рализованные системы газоснабжения заработают еще в четырех райо­нах – поселках Шиели, Айтеке-би, в городах Аральске и Байконыре, а в следующем году благодаря программе газом будет обеспечено 70% населения области.
Поздравить жителей Жанакоргана со знаменательным событием, которое качественно изменит их жизнь, в том числе улучшит возможности для развития бизнеса, прибыли аким области Крымбек Кушербаев и генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Ибулла Сердиев, представители общественности.
– Глава государства поручал уделить большое внимание газификации населенных пунк­тов. В целом в области эффективно решаются социальные проблемы: построен магистральный газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент и международная трасса Западная Европа – Западный Китай, проложены подводящие газопроводы к районным центрам, – подчеркнул Крымбек Кушербаев, рассказав и о мерах по решению актуальной задачи по улучшению водоснабжения района.
В свою очередь директор АО «КазТрансГаз Аймак» отметил значимость реализуемой программы газификации, призванной обеспечить бесперебойную подачу, причем отечественного газа. Напомнил он и о широких возможностях подключения к системе газоснабжения.
– Мы применяем индивидуальный подход, предоставляя льготы социально незащищенным слоям населения, даем им возможность расплатиться постепенно в кредит по низкой процентной ставке. Кроме того, предоставляется скидка в 45% для приобретающих печь и счетчики с августа по октябрь, – сказал Ибулла Сердиев.
Поделились радостью и счастливчики – сельчане, первыми подключившие­ся к системе газоснабжения.
– Сегодня для всех жителей поселка знаменательный день, настоящий праздник. Мы очень ждали этого события и рады. Теперь нам нет необходимости топить печь, запасаться углем и дровами. Можно спокойно пить чай в тепле, пользуясь доступным и удобным природным газом, – отметила мать пятерых детей Гаухар Бекмырзаева, поблагодарив Лидера нации, местные власти и строителей за оперативную реализацию важного проекта.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Новая стратегия независимого Казахстана
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
Умер певец Пьер Нарцисс
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

Читайте также

Свежий выпуск
Тренд на хозяйственность
Свежий выпуск
Медиаизмерения в новой реальности
Свежий выпуск
Высшие ценности государства
Свежий выпуск
Выявлять и предупреждать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]