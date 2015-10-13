Программа в действии

Двухлетняя программа газификации районов Приаралья, реализация которой стартовала в феврале текущего года, в минувшую субботу принесла первые практические результаты. Голубое топливо из магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент пришло в дома жителей поселка Жанакорган – райцентра одноименного района. В ближайшие недели централизованные системы газоснабжения заработают еще в четырех районах – поселках Шиели, Айтеке-би, в городах Аральске и Байконыре, а в следующем году благодаря программе газом будет обеспечено 70% населения области. Поздравить жителей Жанакоргана со знаменательным событием, которое качественно изменит их жизнь, в том числе улучшит возможности для развития бизнеса, прибыли аким области Крымбек Кушербаев и генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Ибулла Сердиев, представители общественности. – Глава государства поручал уделить большое внимание газификации населенных пунктов. В целом в области эффективно решаются социальные проблемы: построен магистральный газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент и международная трасса Западная Европа – Западный Китай, проложены подводящие газопроводы к районным центрам, – подчеркнул Крымбек Кушербаев, рассказав и о мерах по решению актуальной задачи по улучшению водоснабжения района. В свою очередь директор АО «КазТрансГаз Аймак» отметил значимость реализуемой программы газификации, призванной обеспечить бесперебойную подачу, причем отечественного газа. Напомнил он и о широких возможностях подключения к системе газоснабжения. – Мы применяем индивидуальный подход, предоставляя льготы социально незащищенным слоям населения, даем им возможность расплатиться постепенно в кредит по низкой процентной ставке. Кроме того, предоставляется скидка в 45% для приобретающих печь и счетчики с августа по октябрь, – сказал Ибулла Сердиев. Поделились радостью и счастливчики – сельчане, первыми подключившиеся к системе газоснабжения. – Сегодня для всех жителей поселка знаменательный день, настоящий праздник. Мы очень ждали этого события и рады. Теперь нам нет необходимости топить печь, запасаться углем и дровами. Можно спокойно пить чай в тепле, пользуясь доступным и удобным природным газом, – отметила мать пятерых детей Гаухар Бекмырзаева, поблагодарив Лидера нации, местные власти и строителей за оперативную реализацию важного проекта.