Программист поневоле: что такое вайбкодинг?

Цифровизация
Кошкарбек Тусипов

Еще недавно для создания компьютерной программы требовались специальные знания, а сегодня многое изменилось

сгенерировано ChatGPT по замыслу автора

Код на кончиках пальцев

Представьте бухгалтера, которому ежедневно приходится сводить данные из нес­кольких таблиц Excel. Работа однообразная, отнимает время, а ошибка в расчетах может испортить весь отчет. И вот однажды он открывает одну из популярных нейросетей – ChatGPT или Gemini – и пишет: «Мне нужна небольшая программа, которая будет сама объединять мои таблицы, считать расходы и показывать результат на графике. Помоги ее создать».

Искусственный интеллект начинает писать код – те самые компьютерные команды, из которых состоит программа. Пользователю необязательно разбираться в их устройстве. В зависимости от выбранного сервиса нейросеть может сразу показать результат или объяснить, как запустить созданное приложение. Если программа работает неправильно, человек сообщает об ошибке, и ИИ предлагает исправление. Так шаг за шагом обычный разговор с искусственным интеллектом превращается в создание собственной программы. Именно этот подход и получил название вайбкодинг.

Термин vibe coding в феврале 2025 года предложил Андрей Карпаты – известный исследователь искусственного интеллекта, ранее работавший в OpenAI и Tesla. Английское слово vibe можно приблизительно перевести как «настроение» или «ощущение». Отсюда и необычное название – программирование по наитию. Вместо изучения сложных компьютерных команд человек описывает желаемый результат, а нейросеть пытается воплотить его в работающую программу. Получилось не совсем то? Можно продолжить разговор, уточнить задачу и попросить внести изменения.

Однако здесь есть важное различие. Профессиональный программист тоже может пользоваться искусственным интеллектом, но при этом понимает, как устрое­на программа, способен самостоятельно найти ошибку и исправить ее. При вайбкодинге человек зачастую вообще не знает, что происходит внутри созданного приложения. Его интересует преж­де всего результат: выполняет программа поставленную задачу или нет. Такой подход делает программирование доступнее, но одновременно соз­дает новые риски.

Иллюзия всемогущества

Возможности современных нейросетей уже не ограничиваются написанием отдельных команд. Существуют и специальные инструменты для создания программ, такие как GitHub Copilot, Cursor и Claude Code. Они помогают работать с целыми программными проектами, дополнять их новыми возможностями, искать ошибки и проверять результат. Причем многие задачи пользователь может описывать обычными словами, не вникая в каждую строчку компьютерного кода.

Для людей без специальной подготовки это открывает интересные перспективы. Владелец небольшого магазина может попробовать создать программу учета товаров, преподаватель – обучающую викторину, а журналист – помощника для сортировки заметок и поиска материалов в собственном архиве. Конечно, никто не гарантирует, что все получится с первой попытки. Но многие небольшие задачи, которые раньше требовали привлечения программиста, теперь можно попытаться решить самостоятельно.

Насколько серьезны происходящие перемены, показывает исследование Stack Overflow – популярной международной платформы для программистов. Соглас­но опросу 2026 года, 73% пользователей ИИ-помощников для программирования обращаются к ним ежедневно. То есть даже профессионалы, прекрасно знающие свое дело, все чаще поручают часть работы искусственному интеллекту.

Но здесь возникает закономерный воп­рос: насколько можно доверять программам, созданным таким способом? Нейросеть способна написать код, который внешне выглядит совершенно правильным, однако содержит ошибки. Например, программа может неправильно подсчитывать расходы, терять часть информации или недостаточно надежно защищать личные данные. Причем человек, не знакомый с программированием, рискует обнаружить эти недостатки слишком поздно.

Осторожность проявляют и сами специа­листы. По данным того же опроса Stack Overflow, лишь около 7% респондентов готовы доверять результатам ИИ, в том числе при принятии важных рабочих решений. И это вполне объяснимо. Одно дело – соз­дать простую программу для домашних расходов, и совсем другое – разработать систему для банка или больницы, где цена ошибки гораздо выше. Здесь без профессиональных разработчиков и тщательной проверки не обойтись. Вайбкодинг помогает создавать программы, но сам по себе не гарантирует их надежности.

Революция маленьких идей

Самое любопытное, что настоящая революция может произойти вовсе не в лабораториях технологических гигантов, а за обычным домашним компьютером. Ведь сколько интересных задумок никогда не увидели свет только потому, что их авторы не владели языками программирования! Теперь некоторые из этих идей вполне могут получить вторую жизнь.

Но представим и обратную сторону. Если раньше компьютерную программу мог соз­дать преимущественно подготовленный специалист, то теперь за это берутся люди самых разных профессий. А значит, нас ждет не только множество полезных изобретений, но и поток плохо работающих приложений, ошибочных расчетов и откровенных цифровых подделок. Отличить одно от другого порой будет непросто.

И все же самое удивительное в вайбкодинге – не способность машины писать программы, а то, что она позволяет воплощать идеи людей, которые никогда не считали себя изобретателями. Возможно, где-то в Казахстане уже сидит школьник, пенсионер или сельский учитель, которому пришла в голову идея, способная изменить привычную жизнь. Раньше на этом история могла закончиться. Теперь у нее появляется продолжение.

#ИИ #программист #вайбкодинг

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