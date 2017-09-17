Программную статью Елбасы по модернизации общественного сознания разъяснили подросткам в Актау
Общество
РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" совместно с руководством средней школы №11 Мунайлинского района провели лекцию для учащихся 8-9 классов по разъяснению программной статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру", сообщает Kazpravda.kz.
Мероприятие прошло в рамках государственного и социального заказа управления внутренней политики Мангистауской области по проекту "Организация мероприятий по обеспечению участия ветеранов Великой отечественной войны и труда в общественной жизни посредством активизации деятельности ветеранских организаций".
Целью мероприятия ставилось разъяснение и доведение до учащихся средней школы основных положений и задач программной статьи Президента Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания".
Перед собравшимися с приветственной речью выступил председатель РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов.
"Уважаемые гости, преподаватели и ученики! Как уже всем нам известно, Казахстан вступил в новый исторический период. В этом году своим Посланием Президент объявил о начале Третьей модернизации Казахстана, дав старт двум важнейшим процессам обновления – политической реформе и модернизации экономики. Оба модернизационных процесса имеют четкие цели и задачи, приоритеты, методы их достижения. Наш Елбасы выразил уверенность, что все будет сделано в сроки и максимально эффективно. Но этого недостаточно. Начатые масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания и сегодня мы все вместе должны приступить к масштабной и фундаментальной работе. И в этой нашей общей задаче, которая сейчас стоит перед всем нашим народом, большую роль предстоит выполнить именно вам, ребята – будущему поколению республики, надежде нашего государства, народа!" – обратился к залу Мурат Мухамеджанов.
В свою очередь председатель ОО "Союз инвалидов и ветеранов Афганской войны" по городу Актау Картпек Дуйсенбаев в своем выступлении отметил важность образования для нынешнего и будущих поколений республики.
"Как сказал наш Елбасы в своей программной статье "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру", стремление к образованию всегда было характерно для нашего народа. Но культ образования должен быть всеобщим. И тому есть жесткая и ясная причина. Мы вступили в новую эпоху, в условиях которой успешно жить сможет только высокообразованный человек. И каждый казахстанец, в том числе и вы, ребята, должны понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех", – сказал ветеран.
Далее выступил старший прокурор управления статистики, участник боевых действий на таджикско-афганской границе Галымжан Анаркулов, отметивший, что задачи модернизации стоят сегодня практически перед всеми странами.
"По словам Главы государства, новая глобальная реальность пришла без стука и разрешения ко всем, и поэтому вопросы модернизации сейчас вынуждены решать ряд стран во всем мире. На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее. И мы уверены, что казахстанцы, особенно вы – молодое поколение, понимаете важность предложения нашей модернизации и ее необходимость", – выразил надежду участник боевых действий на таджикско-афганской границе.
Также с приветственным словом к присутствующим обратился представитель от ветеранов и инвалидов подразделений особого риска СИЯП РК по Мангистауской области Корганбай Издибаев, разъяснивший основную идею видения Президента того, как всем вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей.
"Общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые можно развернуть в ближайшие годы, и среди которых обозначен поэтапный переход казахского языка на латиницу. Как отметил Елбасы, сегодня дети нашей республики изучают в школах английский язык, а это – латиница, и значит проблем для молодежи в этом вопросе не возникнет, и сейчас вся надежда в будущем на вас, ребята, вам предстоит следовать этой программе модернизации и строить будущее нашей страны", – подчеркнул Издибаев.
В этот же день, к 10-летию Мунайлинского района Мангистауской области в центре района состоялось открытие монумента "Мәңгілік ел", а также памятников участникам Великой Отечественной войны, воинам-казахстанцам, погибшим в боевых действиях в Афганистане и на таджикско-афганской границе.
Мероприятие прошло с участием акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, акима Мунайлинского района Нурлана Тажибаева, председателя ОО "Союз инвалидов и ветеранов Афганской войны" по городу Актау Картпека Дуйсенбаева, председателя РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов)" Мурата Мухамеджанова, а также Совета ветеранов, воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе и других военных конфликтов, представителей духовенства и жителей Мангистауской области.
Также в ходе мероприятия были возложены венки к новым памятникам и заложена капсула "Аманат от сегодняшнего поколения для будущего поколения молодежи 2050 года".