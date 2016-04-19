Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма