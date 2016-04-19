Фото с сайта altaynews.kz
Программу для подготовки старшеклассников к ЕНТ разрабатывают психологи Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на almaty.tv
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В Алматы разрабатывают программу для психологической подготовки старшеклассников к Единому национальному тестированию. Она предполагает создание площадки, где встретятся родители, дети и психологи.
"Вводятся интерактивные методы работы, где и родители проговаривают свое мнение, где ребенок может рассказать о своих переживаниях. Это такая серьезная комплексная работа по поддержке ребенка", – сказала начальник отдела духовно-нравственного воспитания управления образования Алматы Эльмира Алиева.
Психологи отмечают, что нагнетают обстановку в семье и в сознании детей в основном родители. Поэтому каждые выходные в школах Алматы будут устраивать специальные собрания и тренинги. "Меры эти необходимы, так как Казахстан уже давно лидирует в антирейтинге стран с высоким уровнем детского суицида. И связывают это все чаще с провалом на ЕНТ", – говорится в сообщении.
Как известно, в этом году сдача ЕНТ выпускниками школ пройдет с 1 по 15 июня. Далее для выпускников, не набравших пороговый уровень, предоставляется возможность повторно
сдать тестирование в августе этого же года в базовых вузах, расположенных во всех областных центрах и городах Астана и Алматы. Стоимость повторной пересдачи ЕНТ составляет 2 242 тенге.