Программу для подготовки старшеклассников к ЕНТ разрабатывают психологи Алматы

Общество
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Фото с сайта altaynews.kz
Программу для подготовки старшеклассников к ЕНТ разрабатывают психологи Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на almaty.tv.

 В Алматы разрабатывают программу для психологической подготовки старшеклассников к Единому национальному тестированию. Она предполагает создание площадки, где встретятся родители, дети и психологи.

"Вводятся интерактивные методы работы, где и родители проговаривают свое мнение, где ребенок может рассказать о своих переживаниях. Это такая серьезная комплексная работа по поддержке ребенка", – сказала начальник отдела духовно-нравственного воспитания управления образования Алматы Эльмира Алиева.

Психологи отмечают, что нагнетают обстановку в семье и в сознании детей в основном родители. Поэтому каждые выходные в школах Алматы будут устраивать специальные собрания и тренинги. "Меры эти необходимы, так как Казахстан уже давно лидирует в антирейтинге стран с высоким уровнем детского суицида. И связывают это все чаще с провалом на ЕНТ", – говорится в сообщении.

Как известно, в этом году сдача ЕНТ выпускниками школ пройдет с 1 по 15 июня. Далее для выпускников, не набравших пороговый уровень, предоставляется возможность повторно сдать тестирование в августе этого же года в базовых вузах, расположенных во всех областных центрах и городах Астана и Алматы. Стоимость повторной пересдачи ЕНТ составляет 2 242 тенге.

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