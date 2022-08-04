Фото: Kazpravda.kz
Общество
Программу льготного кредитования "Жас шаңырақ" запустили в Костанайской области
Валентина Мелехова, Костанайская область

В Костанайской области запустили программу льготного кредитования "Жас шаңырақ", призванную обеспечить жильем молодые семьи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Основные условия займа: сумма до 15 млн тенге на срок до 19 лет по ставке кредитования от 5% с первоначальным взносом 10%.

Принять участие в молодежной жилищной программе могут костанайцы в возрасте от 18 до 35 лет. Впрочем, есть определенные требования к претендентам: наличие постоянной регистрации в Костанае не менее двух лет, а также наличие стажа работы не менее 1 года на территории города в востребованных отраслях.

Кроме того, у претендента и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи должно отсутствовать на территории РК жилье на праве собственности и факты отчуждения в течение последних 5 лет, а также арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории РК, за исключением: доли в недвижимости, полученной участником программы или членами семьи до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование.

Заявитель не имеет права отчуждения приобретаемого жилья в течение последующих 5 лет. При этом доход за последние полгода на одного члена семьи не должен превышать 224 334 тенге.

На старт жилпрограммы выделено 700 млн тенге. Это позволит обеспечить собственным жильем около 150 семей.

"Программа льготного кредитования для молодежи позволит уже в текущем году обеспечить жильем порядка 50 молодых семей, на следующий год – до 100", – отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Костанайская область стала пятым регионом в республике, где запущена молодежная жилищная программа. Льготные займы уже работают в городах Нур-Султан и Алматы, в Карагандинской и Жамбылской областях. Местные власти изучили опыт этих регионов и решили разработать собственный проект по обеспечению жильем молодых семей.

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