Экономика Программу по развитию национальных брендов РК предлагают перенять у Турции Эльмира Киргеева

Аналог турецкой программы по развитию легкой промышленности предлагают создать в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Наше предложение – создание казахстанской программы, подобной турецкой. Создание стратегической программы развития швейных предприятий с собственными брендами, рабочее название "Казбренд", с возможностью дальнейшего тиражирования в другие отрасли. Слоган программы: "10 лет – 10 глобальных брендов". Это не говорит о том, что их всего будет 10 в рамках программы", – сказала директор ТОО "Мимиорики" Инна Апенко.



По ее словам, турецкая программа "Туркуолити" – одна из самых показательных программ в мире, которая эффективно работает на протяжении 10 лет. Программа инициировалась как поддержка турецких одежных брендов, но впоследствии она стала не только программой для легкой промышленности, но и программой генерации отечественных брендов, которые стали мировыми игроками. На сегодня, уточнила Апенко, 88 глобальных турецких брендов – выходцы из этой программы. А 24 всемирно известных бренда являются турецкими, и они стали результатом реализации данной программы.



"Если в структуре затрат наших брендов 30% составляют затраты на аренду, то у турецкого бренда ее нет практически. Если мы инвестируем в работу и сырье еще порядка 30–35%, то у турецкого бренда это очень низкие составляющие. Более 20% турецкие производители инвестируют в продвижение своего бренда, а нам высокая стоимость в розницу не позволяет еще инвестировать в бренд", – посетовала она.



На вопрос зампредседателя Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой о том, как добились успеха в Турции, глава компании уточнила, что были финансовая и нефинансовая составляющие в рамках программы, в нефинансовой – помогали, то есть давали интеллектуальный ресурс компании через обучение fashion retale.



"Из финансовых инструментов –это субсидирование части стоимости аренды в торговых центрах, возмещение части инвестиций в оборудование, отмена части импортных пошлин на сырье, непроизводимое в стране, несмотря на то что Турция очень активно его производит, возмещение существенной доли расходов на продвижение и даже возмещение части расходов на создание сети франчайзинга", – пояснила Апенко.



Результативность программы, по ее словам, была очень явной, поэтому турки экстраполировали эти инструменты не только на легкую промышленность, но и на другие отрасли.



В завершение своего выступления Инна Апенко заверила всех, что если предпринять вышеупомянутые меры, то через 10 лет казахстанцы будут одеты в продукцию отечественного производства.

