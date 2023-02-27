Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане

Правительство, Экономика
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При этом ее планируется разделить на республиканский и региональный уровни, что позволит максимально вовлечь местные исполнительные органы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Итоги исполнения и предложения по актуализации Программы повышения доходов населения рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в результате реализации программы были увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы, в частности, 74 тыс. врачей в среднем на 30%, 600 тыс. педагогов и учителей – на 25%, 173 тыс. представителей среднего медицинского персонала – на 20% и других категорий работников бюджетных организаций – на 20%. Приняты дополнительные меры по обеспечению занятости и сокращению разрыва в оплате труда среди работников.

Вместе с тем проработаны меры для актуализации программы до 2029 года. При этом ее планируется разделить на республиканский и региональный уровни, что позволит максимально вовлечь местные исполнительные органы.

Одними из основных направлений в предстоящий период станут создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости, повышение доходов сельского населения в рамках проекта «Ауыл Аманаты» и оказание различных мер господдержки малому и среднему бизнесу.

Кроме того, планируется продолжить работу по повышению заработных плат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер социальной поддержки посредством новых цифровых сервисов.

Премьер-министр отметил необходимость в двухдневный срок обеспечить утверждение региональных планов повышения доходов населения, а также в ускоренном порядке согласовать и внести актуализированную программу в форме комплексного плана в правительство.

С докладами на совещании также выступили министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

 

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