Статьи Программы Алмата Турсунова Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Рецепт от банкротства



Рассказать было о чем. Независимость дала казахстанцам новую степень свободы мыслей и действий. Компания «ТПК «Карасу» была создана, когда Казахстан прошел уже 5 лет по пути независимос­ти. Наступил 1996 год. У Алмата Турсунова, возглавлявшего в то время Фонд молодежных инициатив, возникла идея создать собственный бизнес. Начинаю­щему предпринимателю было 30 лет. Самое время для серьезных решений. Он резко меняет свою жизнь, беря ответственность не только за собственную судьбу, но и за судьбы тех, кого пригласил принять участие в новом деле.



Компания образована путем инвестирования частного капитала в сельское хозяйство. В ее состав вошли три сельхозпредприятия района: совхозы «Карасуский», «Койбагорский» и «Майский», которые были преобразованы в товарищества с ограниченной ответственностью «Караман-К», «Рамазан-Карасу», «Талды-К». Важная деталь: все эти хозяйства на тот момент находились на грани банкротства, половина земель была бросовой и не засевалась более пяти лет.



В пассиве также – полное отсутствие скота на фермах, устаревшая техника на грани 100-процентного износа, неработающие объекты социальной сферы, что приводило к оттоку квалифицированных кадров. Так выглядела ситуация, в которой Турсунову пришлось начинать бизнес.



Пока шло оформление документов, новое предприятие готовилось к посевной. И в первый год засеяло 30 тысяч га зерновыми. Для сравнения: сегодня посевные площади ТО «ТПК (торгово-промышленная компания) «Карасу» составляют 220 тысяч га.



Алмат Турсунов поставил цель – создать программу модернизации технологических процессов в земледелии. Уже в 1999 году компания «Карасу» первой в Костанайской области начала применять химический пар по разработанной технологии обработки полей, что позволило сократить их засоренность на 60%, очистить почву от злостных сорных растений, задействовать бросовые земли и создать севообороты с элементами нулевой технологии.



Технология – нулевая, эффект – реальный



Переход на нулевую технологию возделывания зерновых культур осуществлялся планомерно. На полях оставляли пожнивные остатки, создавая мульчу, чтобы восстанавливать плодородие почвы. Основным элементом данной технологии является исключение механических обработок и широкое применение средств защиты растений. В неблагоприятный сельскохозяйственный год при соблюдении нулевой технологии даже в условиях засухи, как показала практика, можно рассчитывать на стабильный урожай.



В 2000–2003 годах на полях ТОО первыми в области применили химический пар на производстве зерна. Были приостановлены разрушительные многократные механические обработки почвы. 28 октября 2002 года Комитетом по правам интеллектуальной собственности Республики Казахстан был выдан сертификат, удостоверяющий, что Турсунов Алмат Жанабильевич является автором изобретения за номером 14248 – «Способ возделывания зерновых культур на паровых и залежных землях».



Далее. «Караман-К» и ТОО «Рамазан-Карасу» совместно с Казахским научно-исследовательским институтом защиты растений провели исследования «Вредоносность скрытостебельных вредителей (гессенская муха) в условиях Северного Казахстана». По результатам этой работы были опубликованы научные статьи, рекомендации по борьбе с опасным для растений насекомым.



Это было только начало пути. Но главное – курс был выбран верный. Турсунов с головой уходит в бизнес. ТПК «Карасу» активно участвует в реализации государственных программ по индустриально-инновационному развитию АПК. «Прогресс не случайность, а необходимость», – мысль, которую не раз будет подтверждать своими действиями наш герой.



С 2008 года «под нуль» в ТПК «Карасу» проводятся посевы на площади свыше 40 тыс. гектаров. Такая технология как раз особенно подходит для засушливых условий и небогатых земель. Таким образом, компания обладает огромным потенциалом повышения урожайности. В ТПК уже убедились в ряде преимуществ, получаемых при этой технологии. Помимо минимальных структурных разрушений почвы, что позволяет удерживать в ней влагу, нулевая технология обеспечивает более эффективное размещение семян, быстрое колошение культур, экономию топлива и в целом сокращение трудозатрат.



Значительные средства были инвестированы в хранение и переработку продукции растениеводства. В общей сложности на эти цели было израсходовано более 5 млн долларов. Благодаря произведенным инвестициям, сегодня компания Турсунова владеет двумя элеваторами и двумя ХПП общей вместимостью 260 тыс. тонн, где организована переработка злаков в муку на мельницах турецкого производства общей мощностью 100 тонн в сутки.



Наличие собственных пунктов хранения и подработки зерна позволяет улучшать качество отгружаемого покупателям зерна, что значительно усиливает конкурентоспособность пшеницы, позволяет активно заниматься трейдинговыми операциями на рынке. За прошедшие годы накоплен положительный опыт сотрудничества с компаниями Glencore Int. AG, WJ Grain, Nidera, «Укрзернотранс», «Макфа» и другими.



Элеваторы компании являются линейными, благодаря чему ТПК «Карасу» имеет возможность вести практически непрерывный процесс торговли пшеницей, доводя годовой объем продаж до 600 тыс. тонн.



Можно смело делать вывод: благодаря инновационным программам по защите растений и сохранению плодородия почв, правильной организации бизнеса, применению современной сельхозтехники и высокому профессионализму сотрудников, компании удается практически нивелировать зависимость валового сбора пшеницы от погодно-климатических факторов. Что очень важно в условиях Северного Казахстана.



Компания стремится к созданию цивилизованного казахстанского зернового рынка с тем, чтобы законы и принципы его функционирования были максимально понятными, эффективными и честными. Это означает: добросовестность, ответственность и прозрачность.



«Карасу» дорожит своими специалистами, а это, в свою очередь, дает положительный ответный результат. Налаженные контакты с поставщиками и значительный опыт, накопленный за годы работы на рынке, позволяют уверенно наращивать свою долю на нем. ТПК «Карасу» – это мировые стандарты работы с производителями, переработчиками и потребителями сельскохозяйственной продукции. Подтверждением солидности новой фирмы и ее намерения прийти на рынок всерьез и надолго стало получение товарного знака (бренда) в 2006 году.



Не хлебом единым



Еще не имея большого предпринимательского опыта, в период глобального экономического кризиса Алмат Турсунов понял, что с одним зерновым бизнесом далеко на селе не уйдешь. Было принято решение заняться разведением племенного крупного рогатого скота. С 1998 года «Карасу» работает над программой «Мясной кластер». Принцип такой – производить весь цикл продукции от теленка до стейка.



Реализация этой программы была начата с приобретения 141 головы КРС казахской белоголовой породы. На сегодня поголовье племенного скота составляет 5 700 голов. Компания имеет 2 основных базовых хозяйства по разведению племенного скота: ТОО «Караман-К» – здесь казахская белоголовая, в ТОО «Рамазан-Карасу» – аулиекольская. В отрасли специализированного мясного скотоводства Казахстана «Карасу» зарекомендовала себя как надежный партнер, поставщик высококачественной говядины.



В 2005 году при содействии Министерства образования и науки и Костанайского госуниверситета им. А. Байтурсынова разработано научное пособие «Рекомендации по увеличению производства говядины в племенном хозяйстве ТОО «Караман-К». В 2007–2013 годах Казахским научно-исследовательским институтом животноводства и кормопроизводства на базе ТОО «Караман-К» изучены совершенствование племенных и продуктивных качеств казахской белоголовой породы и селекционные основы повышения продуктивности мясного скота.



В 2012 году ТОО «Караман-К» и ТОО «Жанабек» вступили в Республиканскую палату по казахской белоголовой породе, ТОО «Рамазан-Карасу» – в Республиканскую палату по аулиекольской породе. Идентифицировано и внесено в компьютерную базу данных 6 324 головы КРС, каждому животному присвоен племенной сертификат.



В 2010 году введен в эксплуатацию по Дорожной карте индустриализации Казахстана инвестиционный проект ТОО «Караман-К» «Откормочная площадка на 2 500 голов» мощностью 1 310 тонн мяса в год, в апреле 2016 года она получила первую категорию по содержанию КРС на 3 000 голов.



С 2013 года проводятся аукционы по продаже племенного скота “Karasu Farm”, где можно не только приобрести понравившееся животное, но и попробовать стейки, приготовленные из «мраморного» мяса (содержащего мелкие вкрапления жира в массе), посетить выставку сельскохозяйственных животных, представленных хозяйствами группы компании «Карасу». Ежегодно реализуется более 50 голов продуктивных животных. Аукцион дает возможность привлечь покупателей из других регионов Казахстана.



Что касается производства мясопродуктов для розничной торговли, то этим занимается ТОО «Карасу-Ет», основанное в июле 2010 года. Оно представляет собой мясоперерабатывающий комплекс по производству охлажденного, замороженного блочного мяса, полуфабрикатов в вакуумной упаковке. Его проектная мощность – 5 400 тонн продукции в год.



На предприятии трудятся свыше 100 человек. Производство соответствует европейским стандартам. Продукция ТОО «Карасу-Ет» может конкурировать с любыми мясопродуктами по экологическим требованиям, вкусовым качествам, низкому содержанию холестерина, «мраморности», однородности туш.



Цель компании – стать ведущей в области мясной промышленности. Сбыт готовой продукции осуществляется на территории Казахстана – Костанайская область, города Астана, Алматы, Павлодар, Караганда, а также она экспортируется в российские города Челябинск и Тольятти.



ТОО «Карасу-Ет» активно участвует в ежегодных казахстанских ярмарках-выставках «Достижения агропромышленного комплекса «Караөткел» и «Сделано в Казахстане».



Уместно заметить, что все сельхозпредприятия компании стремятся к безотходному производству, что подразумевает переработку продуктов жизнедеятельности животных. Так, «Карасу» одной из первых в Казахстане ввела в эксплуатацию биогазовую установку на промышленной основе. Установка получает из отходов биогаз, использует его как топливо и вырабатывает тепловую и электрическую энергию в промышленных масштабах.



Компания стала одним из «локомотивов» прогресса в глубинном районе области.



В положительной динамике социально-экономического развития Карасуского района особую роль играют социальные проекты ТОО «ТПК «Карасу». В денежном эквиваленте они составляют более 1,5 млрд тенге в год. Компания очистила русло речки Карасу, фактически создала зеленый пояс в райцентре. Ею построено и реконструировано 50 жилых домов, более 40 квартир, детско-юношеская спортивная школа.



В 2006 году в Костанае ТОО «ТПК «Карасу» ввело в эксплуатацию стадион «Жастар». Ежедневно здесь тренируются свыше 450 воспитанников футбольного клуба «Тобол». Тренировки проходят круглогодично. Здесь занимаются около 800 учащихся ГУ «ДЮСШ футбола». Каждый год детско-юношеская спортивная школа пополняет клуб «Тобол» и его дубль своими воспитанниками.

