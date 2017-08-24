Прогремел взрыв в центре Киева

Неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в центре Киева в день празднования независимости Украины, сообщила пресс-служба столичной полиции, сообщает РИА Новости
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"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", - говорится в сообщении на сайте полиции города.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.
По данным издания Hromadske.ua, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом Динамо и зданием кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.
Как рассказал на своей странице в Facebook очевидец Андрей Бурбела, взрыв произошел примерно через час после завершения праздничного парада. По его словам, взорвалось "что-то похожее на гранату". Он утверждает, что при этом пострадали две женщины, движение по улице перекрыто.