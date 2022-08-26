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Прогресс налицо, но этого мало
Елена Левкович

Принимаемые меры пока не способны в корне изменить ситуацию с наркопреступностью в стране.

Вопросы противодействия распространению синтетических наркотиков высшим руководством страны определены в числе приоритетных задач органов государственного управления и взяты на особый контроль. И если ранее законодательство не позволяло оперативно реагировать на постоянно меняющийся рынок новых видов синтетичес­ких наркотиков, и их постановка под контроль осуществлялась исключительно на уровне закона, разработка и принятие которого занимали в среднем от одного до двух лет, то сейчас национальное законодательство основательно доработано поправками. К тому же в 2020 году ужесточена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков с использованием информационных коммуникационных систем, введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков (ст. 299-1 УК).

По словам Бахытжана Амирханова, начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, борьба с этим злом вышла на новый уровень. Количество ликвидированных нарколабораторий ежегодно растет: за последние три года полицией выявлена 41 лаборатория, 23 из этого числа – в текущем году. Увеличился и объем изъятой «синтетики» за этот период – с 6 до 140 кг.

– За семь месяцев текущего года правоохранительными и специальными органами выявлено свыше 1,7 тысячи наркопреступлений, в том числе 1 055 фактов сбыта и 262 факта хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 4,8 тонны различных видов наркотиков, в том числе 2,4 тонны марихуаны, около 570 килограммов гашиша и 333 килограмма синтетических наркотиков, – сообщил глава управления на брифинге в СЦК.

Сейчас МВД прорабатывает вопрос усиления ответственности за незаконный оборот прекурсоров и иных веществ, используемых для изготовления наркотиков. Соответствующий законопроект разработан совместно с депутатами Сената, с началом новой сессии работы Парламента он будет внесен на рассмотрение в Мажилис.

Особняком стоит задача по выявлению интернет-каналов распространения наркотиков. По данным ведомства, с начала года выявлено и заблокировано свыше 1 600 таких интернет-ресурсов; по фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 153 уголовных дела; по рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 76 уголовных дел. Что, однако, пока проблему не решило.

Со стороны Минздрава РК о ситуации в стране рассказала Жанар Калмакова, председатель правления Национального цент­ра общественного здравоохранения МЗ РК.

– По данным управлений здравоохранения 14 областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, в республике функцио­нируют 182 молодежных центра здоровья, которые оказывают комплексные медико-психосоциальные услуги подросткам и молодежи. В МЦЗ за первое полугодие 2022 года обратились 314 574 человека (в 2021 году – 91 267 человек), из них по вопросам психического здоровья к врачу общей практики – 51 746 человек (16,5%), к психологу – 102 265 (32,5%), – привела статистические данные глава центра.

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