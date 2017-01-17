​Прогресс в урологии

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В областной больнице впервые стали проводить лапароскопические операции в урологии. Уже осуществлено десять хирургических вмешательств. Сейчас можно говорить о том, что прак­тически все операции в отделении урологии будут переведены на лапароскопический метод. Жолдыбай Кабышев рассматривает прозрачный пакетик. В нем камни, которые вытащили врачи из его почек. Сложная операция прошла вчера, а он уже спокойно передвигается по коридорам.

– Более десяти лет страдал камнями в почках. Песок выходил сам, а большие камни доставляли мне очень много неприятностей. Я работаю машинистом тепловоза и, будучи в рейсе, сильно мучился. Узнал у своего приятеля, что в областной больнице начали выполнять малоинвазивные операции. И я, сами видите, прекрасно себя чувствую, – говорит мужчина.

– Главное в подобных операциях – малотравматичность. Под общей анестезией пациенту осуществляют кожные проколы. Через них вводят специальные инструменты и видеокамеру. Изоб­ражение передается на экран, – говорит уролог-андролог кандидат медицинских наук Талгат Бримжаров. – Еще некоторое время назад извлечь большие камни из почек было невозможно без полостной или открытой, как мы ее называем, операции. Часто разрез дос­тигал 20–30 сантимет­ров. После операции пациенты находились в больнице несколько недель и даже после выписки могли прис­тупить к работе через месяц. Сегодня все иначе. Операция длится всего пару часов. Пациенты чувствуют себя прек­расно и через несколько дней выписываются из клиники.

Согласно статистике, в Мангис­таускую областную больницу в сутки обращается примерно десять человек с жалобами на мочевыводящие пути. Сегодня в урологическом отделении больницы 20 коек, из них десять – урологического, восемь – нефрологического и два – токсикологического профилей. Заместитель директора по хирургической службе Мангистауской областной больницы Мухамеджан Нургазиев рассказывает, что благодаря госпрограммам в сфере здравоохранения медицина региона поднялась на новый уровень. В текущем году в урологическом отделении больницы проведут более 200 эндоскопических операций.

– Все операционные оснащены современным оборудованием немецкого производства. Наши врачи ездят стажироваться за рубеж. Операции, которые они проводят, технически сложные, требуют высокого профессионализма, – говорит он. – Отделения больницы постепенно переходят на лапароскопию. Недавно у нас была впервые проведена малоинвазивная операция по удалению щитовидной железы. В кардиохирургическом центре поставлены на поток хирургичес­кие вмешательства маленьким детям и новорожденным. Теперь наши пациенты могут не ездить за медицинской помощью в Астану или Алматы.

В областной больнице лечатся почти 15 тыс. человек в год. В нынешнем году здесь планируют провести масштабный ремонт двух шестиэтажных блоков.