Прогресса нужно добиваться за столом переговоров Статьи 874 Ирина ХВАН, менеджер по трудовым ресурсам (HR manager) компании Imaging Dynamics Co Ltd, Канада

Манифест «Мир. XXI век», предложенный Президентом Нурсултаном Назарбаевым, вызвал широкий интерес в мире, знают о нем и у нас, в Канаде. В нем подняты актуальные проблемы роста дефицита доверия между ведущими странами. А это отрицательно сказывается на поиске компромиссов по глобальным вопросам безопасности, принятии согласованных действий наций по предотвращению войн и конфликтов.



После стольких трагедий в истории человечества международное сообщество исчерпало право на новые ошибки, за которые в XX веке оно расплатилось колоссальными потерями – десятками миллионов жизней. Каждая новая война становилась более технологичной, смертоносной и разрушительной. Но даже последствия Второй мировой войны с ее многочисленными жертвами будут несопоставимы по своим масштабам с новым глобальным безумством, в которое будут вовлечены ядерные державы. Война XXI века может стать последней на нашей планете, уничтожить человечест­во как вид. Такого развития событий нельзя допустить.



Манифест указывает на возрастающие угрозы безопасности современному миру, и я полностью разделяю обозначенные в нем озабоченности, призыв к диалогу по укреплению глобальной безопасности, к сотрудничеству по вопросам ядерного разоружения, установления мира в горячих точках и другим вызовам. Прогресса по вопросам мира нужно добиваться за столом переговоров.

