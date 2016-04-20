Прогресса нужно добиваться за столом переговоров

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Ирина ХВАН, менеджер по трудовым ресурсам (HR manager) компании Imaging Dynamics Co Ltd, Канада
Манифест «Мир. XXI век», предложенный Президентом Нурсултаном Назарбаевым, вызвал широкий интерес в мире, знают о нем и у нас, в Канаде. В нем подняты актуальные проблемы роста дефицита доверия между ведущими странами. А это отрицательно сказывается на поиске компромиссов по глобальным вопросам безопасности, принятии согласованных действий наций по предотвращению войн и конфликтов.

После стольких трагедий в истории человечества международное сообщество исчерпало право на новые ошибки, за которые в XX веке оно расплатилось колоссальными потерями – десятками миллионов жизней. Каждая новая война становилась более технологичной, смертоносной и разрушительной. Но даже последствия Второй мировой войны с ее многочисленными жертвами будут несопоставимы по своим масштабам с новым глобальным безумством, в которое будут вовлечены ядерные державы. Война XXI века может стать последней на нашей планете, уничтожить человечест­во как вид. Такого развития событий нельзя допустить.

Манифест указывает на возрастающие угрозы безопасности современному миру, и я полностью разделяю обозначенные в нем озабоченности, призыв к диалогу по укреплению глобальной безопасности, к сотрудничеству по вопросам ядерного разоружения, установления мира в горячих точках и другим вызовам. Прогресса по вопросам мира нужно добиваться за столом переговоров.

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