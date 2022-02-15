Происшествия
Прогуливалась в халате: в необычном "камуфляже" задержали наркозакладчицу в Алматы
25-летнюю девушку задержали с наркозакладками полицейские в городе Алматы, Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции мегаполиса.
Как рассказали полицейские, девушка делала закладки на соседней улице. Выходила будто прогуляться. Правда, она придерживается совершенно другой версии – нашла закладки во время уборки территории.
Задержанная для выяснения всех обстоятельств дела доставлена в управление полиции Алатауского района.
После проведения специальных экспертиз будет дана правовая оценка ее действиям.