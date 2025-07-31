Прохлада бывает опасной

Статьи,Лайфхак
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Особенно если она исходит от кондиционера, который годами не подвергался чистке

Фото со стока pixabay.com и из личного архива Урала Салимова

Большинство жителей Актау спасаются летом от жары при помощи сплит-систем. Но мало кто задумывается о том, что прохлада, которой так приятно насладиться в душный день, может нести серьезную опасность: кондиционер, годами не подвергавшийся чистке, превращается в рассадник грибков и вредных микроорганизмов. Как ухаживать за устройством, чтобы оно служило долго и не вредило домочадцам, рассказал специалист в данной сфере Урал Салимов.

По его словам, в идеале чистку кондицио­нера следует проводить как минимум раз в год – перед началом сезона. Это правило актуально даже в том случае, если сплит-системой пользовались совсем немного. Дело в том, что внутрь устройства так или иначе попадает пыль, оседающая на влажных участках внутри прибора. А влага и пыль – идеальная среда для образования грибков и плесени.

– Вы включаете кондиционер, и... грибковые споры разлетаются по комнате. При этом загрязненное устройство не только разносит по воздуху вредные вещества, но и начинает работать с серьезной перегрузкой. Когда испаритель забивается, у компрессора падает мощность, он начинает потреблять больше электричества. Сокращается срок его службы, повышается риск поломки, – поясняет Урал Салимов.

Особое внимание, по словам специалиста, стоит уделять частоте чистки в зависимости от условий эксплуатации. Если дома есть домашние животные, сплит-система загрязняется быстрее. Если кондиционер установлен в кафе, магазине или офисе, где постоянно открываются двери и с улицы заносится пыль, чистку желательно проводить каждые три месяца.

Такой же временной интервал рекомендуется, если устройство расположено рядом с кухней: в воздухе присутствуют жиры и мелкие частицы, которые оседают на внутренних деталях техники.

Как понять, что кондиционер срочно нуждается в чистке? Есть несколько симптомов: неприятный запах при включении, капающая из внутреннего блока вода, образование льда на трубках или даже выбрасывание кусочков льда. Все это – сигнал к тому, что техника нуждается в срочном обслуживании.

– Одна из распространенных ошибок – открытие окон при работающем кондицио­нере. Многие уверены, что так в жилище или офис поступает свежий воздух. Но, по сути, вы просто впускаете жару и повышаете влажность. Это снижает эффективность охлаждения и увеличивает риск загрязнения устройства. Лучше заранее проветрить помещение, закрыть окна и только потом включить прибор в режиме охлаждения, – подчеркивает Урал Салимов.

Еще одно заблуждение, которое может навредить технике, – установка в настройках слишком низкой температуры. Многие настраивают кондиционер на 16 градусов, надеясь, что так комната охладится быстрее. Но, по словам мастера, компрессор в любом случае выдает фиксированную температуру на выходе. Разница лишь в том, что при 16 градусах он будет работать безостановочно, пытаясь достичь в жару труднодостижимой цели. Это резко снижает ресурс компрессора. Оптимальной температурой для комфортного и эффективного охлаждения считается диапазон в 22–23 градуса.

Еще одна проблема – утечка хладагента, которая чаще всего возникает на стыках из-за вибраций или погодных перепадов: металл сжимается и расширяется, соединения ослабевают.

– Когда появляется утечка, сначала начинает перемерзать тонкая труба, потом – испаритель. Если ничего не предпринять, фреон выйдет полностью, компрессор нач­нет работать вхолостую и перегреется. Дальше – только замена компрессора. А это уже серьезные расходы, – предупреж­дает специалист.

Важно понимать, что систему нельзя просто так «дозаправить». Например, R410 состоит из двух фракций, и при утечке нарушается их пропорция. В этом случае специалисты должны полностью спустить хладагент, устранить утечку, вакуумировать систему и заправить новый фреон строго по весам.

Что можно делать самостоятельно? Раз в две недели промывать фильтры – это несложно. Но вот лезть внутрь кондицио­нера с щеткой или тем более пытаться разобрать вентилятор категорически не рекомендуется.

– У меня были случаи, когда люди пытались сами почистить внутренности зубной щеткой. В итоге ломали пластик, повреждали вентилятор. А если повредить испаритель, тогда уже понадобится совсем дорогостоящий ремонт, – говорит Урал Салимов.

Наконец, еще одно распространенное заблуждение: использование кондиционера – прямой путь к простудным заболеваниям.

– Если выставить настройки на 16 градусов и лечь под прямой поток охлажденного воздуха, то, конечно, можно простудиться. Но современные системы оснащены датчиками, которые контролируют температуру. Просто нужно грамотно их использовать, не направлять поток воздуха на себя, не переохлаждаться и соблюдать рекомендации по эксплуатации, – резюмирует мастер.

Регулярный сервис, разумные настройки, своевременная замена фреона, чистка фильтров и забота о техническом состоянии – все это не только продлит срок службы вашей сплит-системе, но и поможет избежать проблем со здоровьем. Лучше потратиться на текущую профилактику, чем потом нести ощутимые затраты на замену дорогостоящего кондиционера.

#чистка #лайфхак #кондиционер #Урал Салимов

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