Глава Минэкологии ответила на слухи об "увольнении" коллег

Политика , Правительство
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова после заседания Правительства РК прокомментировала информацию о том, что вице-министры ведомства якобы хотели уволиться, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

"Министерство сейчас проходит через реорганизацию. Когда происходит реорганизация госоргана, автоматически все сотрудники переходят в режим работы и.о. (исполняющий обязанности – прим. ред.). До того момента пока в министерстве не будет переутверждено штатное расписание, госорган не будет перерегистрирован в органах юстиции. Конечно, в связи с этим я полагаю, что среди отдельных сотрудников была какая-то информация касательно неуверенности того, останутся они или нет. Эта информация не обязательно обоснована. Реорганизация такой процесс, нам необходимо было какие-то единицы передать в другое министерство, целый комитет мы передавали. Сам процесс сложный", – пояснила министр. 

Она отметила, что если кто-то хочет остаться или пожелает перейти куда-то на работу, то коллег поддержат. 

"Со всеми вице-министрами я в прошлом году еще работала. Если они захотят остаться – добро пожаловать. Если кто-то захочет себя попробовать в какой-то другой сфере, то мы к данному решению будем относиться с максимальным уважением и, конечно, поддержим", – дополнила Зульфия Сулейменова.

На вопрос журналистов о том, писал ли кто-то из вице-министров заявление на увольнение, она посоветовала обратиться непосредственно к ним. 

Глава Минэкологии также прокомментировала рассылку о смене атмосферы в коллективе. 

"Если это кого-то беспокоит, я думаю, что это проблема тех людей, которых она беспокоит. На сегодня, на самом деле, работы в министерстве очень много. Большинство коллектива восприняло меня хорошо (я была в этом министерстве, работала), особенно свой экологический блок, который я курировала, очень большой блок, комитет экологического регулирования и контроля, 3 больших департамента восприняли очень радушно", – ответила Сулейменова.


 

 

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