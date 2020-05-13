Прохожие спасли тонувшую в горной реке трехлетнюю девочку в Текели

Закон и Порядок
2473
Екатерина Елисеева
В Алматинской области 19-летний парень вытащил тонувшего в горной реке трехлетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.

По данным ведомства, в городе Текели 11 мая в горную реку Кора упала маленькая девочка, игравшая с группой детей у воды без присмотра взрослых. До приезда спасателей сильное течение реки быстро унесло ребенка далеко вниз от места происшествия.

"Ребенка спас 19-летний местный житель Даурен Жаркынбеков. Заметив тонувшую в реке девочку, парень, не задумываясь, бросился в бурлящую воду и вынес ее на берег. Рядом оказалась местная жительница Елена Падалкина, которая оказала ребенку профессиональную медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе. 

В департаменте по ЧС заявили, что за спасение человека проявившие себя граждане будут представлены к ведомственным наградам.

Аким города Текели Бахтияр Унербаев в своем Instagram, поделившись этой историей, поблагодарил героя за проявленный подвиг.

"Он подарил новую жизнь ребенку, а родителям - большую радость. Подвиг Даурена – пример мужества для всех", – отметил градоначальник.

