По информации областного управления сельского хозяйства, в Приуралье действуют порядка 170 предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции. И только завод «Кублей» выпускает рыбные консервы. Большинство переработчиков унаследовали производство еще со времен Союза, а затем кто как мог модернизировали его. «Кублей» начинался, что называется, с чистого листа. 21 год назад в небольшом цехе его директор Талгат Берекешев наладил выпуск консервов одного единственного наи­менования – «Говядина тушеная». Вся прибыль шла на развитие производства. Путь до сегодняшнего уровня был непростым, но главное – успешным. Сейчас производственные линии оснащены современным германским и итальянским оборудованием. В коллективе работают 400 человек. Но нужно учитывать при этом высокий уровень механизации и автоматизации процессов. Продукция завода экспортируется во все регионы Казахстана, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, приграничные губернии России. Заявки на нее поступают из Израиля и стран Африки.

– Столь широкий рынок мы завоевывали только за счет сбалансированного сочетания отменного качества и приемлемой цены, – рассказывает Талгат Маликович. – Конкуренция в пищевой промышленности более чем жесткая. Используем самые передовые технологии переработки и консервирования, ввели многоступенчатый контроль и стабильно подтверждаем соответствие требованиям сертификатов менеджмента качества ИСО 9001 – 2001, ИСО 22000-2006. Освоили выпуск порядка ста наименований мясных, овощных и рыбных консервов. В общем объеме около сорока из них – рыбные.

В том, что рыба и рыбопродукты полезны для здоровья, никого убеждать не нужно. Существует мнение, что количество их употреб­ления населением определяет уровень культуры питания. Не зря когда-то существовали общепринятые рыбные дни, а во все времена и у всех народов даже в самый строгий пост рыба не считается запретным продуктом. При нынешней занятости спрос на рыбные консервы не только постоянный, но и стабильно возрастающий. И вот в таких условиях объем продаж «Кублея» сначала сократился вдвое, а затем заводчанам и вовсе пришлось остановить линию переработки рыбы.

– Если в 2011 году мы реализовали рыбных консервов на 688 миллионов тенге, то в 2012 – всего на 355 миллио­нов. Причина заключается в том, что наши зарубежные конкуренты работают в более выгодных экономических и налоговых условиях, – по­ясняет руководитель предприятия. – В России, границы для которой открыты в рамках Таможенного союза, переработчики рыбы освобождены от НДС. В Евросоюзе проблема решается иначе. Там налоги платятся, но отрасль получает солидные дотации. Отсюда более низкая по сравнению с нашей себестоимость. Естественно, что оптовики предпочитают закупать дешевую продукцию. Поэтому пришлось приостановить производство. Мы обращались с письмами в Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики и бюджетного планирования, НЭПК «Союз «Атамекен». Но воз и ныне там.

Предприятие било во все колокола, но все-таки проиграло в неравной конкурентной борьбе. О сложившейся ситуации, смысл которой сводится к тому, что за отечественного товаропроизводителя обидно, Талгат Берекешев говорил и на проходившем в сентябре в Уральске выездном заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента с участием представителей Правительства. Образованию Таможенного союза предшествовала большая работа, в ходе которой правительства всех стран-парт­неров защищали в первую очередь интересы отечественного бизнеса.

Руководить, как известно, – это искусство предвидеть. В данном случае о дальновидности говорить не приходится. Но нельзя не упомянуть о том, что в октябре на заседании Правительства, проходившем в селекторном режиме, рассматривались вопросы развития сельскохозяйственной переработки. Поставлена задача сделать ее приоритетной отраслью и обеспечить за счет отечественного производства 80% внутреннего продовольственного рынка. В числе основных направлений были названы переработка молока, мяса, плодов и овощей, семян масличных культур. Было признано также, что объем государственной поддержки переработчиков необходимо увеличить до уровня партнеров по Таможенному союзу.

Говорилось и о вопросах налогообложения, поскольку поставщики сырья не являются плательщиками НДС, а переработчики платят его со всего оборота. Планируется составить комплексный мастер-план по развитию перерабатывающей промышленности. Остается надеяться, что эти меры изменят положение и на «Кублее». Ведь после критики Правительства Главой государства недостатки в его работе исправляются гораздо оперативнее. Президент поручил Правительству разобраться и с причинами, в силу которых «перерабатывающие предприятия остаются незагруженными».

А пока завод терпит значительные убытки. Причем не только материальные. Речная и озерная рыба Приуралья по вкусовым качествам считается деликатесом, который ценят и настоящие гурманы. Сейчас к местным бригадам рыбаков зачастили гонцы из Астраханской области, которые скупают весь улов. В данном случае рыба ищет, где выгоднее. Это значит, что ТОО «Кублей» теряет поставщиков. Высокое качество продукции обеспечивают квалифицированные специалисты, в том числе микробиологи, химики-лаборанты. Они вряд ли станут ждать, пока выровняются конкурентные условия и производство вновь заработает в полную силу. Конечно, бизнес должен быть гибким и выживать в любой ситуации. На «Кублее» осваивают новую мясную и овощную продукцию. Это готовые обеды, блюда нацио­нальной кухни. По словам директора, для того чтобы хоть как-то удержать рынок, сейчас приходится продавать рыбные консервы со склада по демпинговым ценам, что называется, себе в убыток. То, что уже потеряно, восстанавливать будет очень непросто.

Насколько эффективны намеченные Правительством меры совершенствования перерабатывающей отрасли, покажет время. Но, как говорят в народе, лучше поздно, чем никогда.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область