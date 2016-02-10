​Проинспектировали стройку

Свежий выпуск
437
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Первым объектом посещения стали инженерные сети, которые прокладываются к новым микрорайонам областного центра. Работы обошлись более чем в 1 млрд тенге, их планируют завершить в конце текущего года. В целом на проект по комплексному развитию всех видов коммуникаций в новом 32-м «Б» микрорайоне из Нацфонда было выделено 2 млрд, из местной казны – 500 млн тенге. 

Партийная комиссия также посетила 120-квартирный жилой дом – пока он пустует, но половину квартир займут вкладчики Жилстройсбербанка, остальные – те, кто стоял в очереди на жилье.

– Стоимость этого социального объекта составила более 600 миллионов тенге, половина из этих средств была выделена из Национального фонда, – пояснил заместитель акима города Актау.

В постоянную комиссию депутатской фракции партии «Нур Отан» по контролю за целевым и эффективным расходованием средств, выделяемых из Нацфонда, вошли известные строители, инженеры, работники коммунальных служб, архитектор области. Члены комиссии осмотрели все строящиеся и уже построенные объекты. Они убедились, что работы идут по графику, а отклонений от проектов нет.

Нуротановцы осмотрели две квартиры в новом доме и остались довольны качеством строительства. 

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Генерал Талап Кабденов: «Старался жить и служить честно»
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
В 25 городах страны отметили Международный день йоги
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
К 2030 году построят 20 новых водохранилищ
Выставка произведений Гульнары Коспаковой заряжает позитивом
Дети с особенностями развития состязались в восточных единоборствах, эстафете и футболе
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Секреты сакского форпоста
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

В Алматы стартует программа по трудоустройству пенсионеров
К 2030 году построят 20 новых водохранилищ
Бегом от наркотиков
В 25 городах страны отметили Международный день йоги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]