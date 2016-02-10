​Проинспектировали стройку

Первым объектом посещения стали инженерные сети, которые прокладываются к новым микрорайонам областного центра. Работы обошлись более чем в 1 млрд тенге, их планируют завершить в конце текущего года. В целом на проект по комплексному развитию всех видов коммуникаций в новом 32-м «Б» микрорайоне из Нацфонда было выделено 2 млрд, из местной казны – 500 млн тенге.

Партийная комиссия также посетила 120-квартирный жилой дом – пока он пустует, но половину квартир займут вкладчики Жилстройсбербанка, остальные – те, кто стоял в очереди на жилье.

– Стоимость этого социального объекта составила более 600 миллионов тенге, половина из этих средств была выделена из Национального фонда, – пояснил заместитель акима города Актау.

В постоянную комиссию депутатской фракции партии «Нур Отан» по контролю за целевым и эффективным расходованием средств, выделяемых из Нацфонда, вошли известные строители, инженеры, работники коммунальных служб, архитектор области. Члены комиссии осмотрели все строящиеся и уже построенные объекты. Они убедились, что работы идут по графику, а отклонений от проектов нет.

Нуротановцы осмотрели две квартиры в новом доме и остались довольны качеством строительства.