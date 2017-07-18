Проинспектированы гарнизоны

На учебном полигоне «Гвардейский» он проверил готовность команд Вооруженных сил РК к участию в конкурсах Армейских международных игр 2017 года «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов» и «Военно-медицинская эстафета».

«Третий год наши команды участвуют в Армейских международных играх. При этом мы рассматриваем конкурсы не просто как соревнования. Их суть в целом раскрывается в сплаве состязательного духа с духом воинского братства», – отметил генерал-полковник Сакен Жасузаков в ходе встречи с участниками АрМИ-2017.

Глава ведомства детально проинспектировал места проведения конкурсов, условия проживания команд-участниц, расположение маршрутов. Кроме того, в рамках рабочей поездки в южный регион он побывал в войсковых частях и изучил их техническое оснащение и обеспеченность.