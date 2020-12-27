Произведения Абая вышли в формате literatura de cordel в Бразилии

Впервые в Бразилии выпущена literatura de cordel – перевод в рифмованной форме "Слов назидания" и философских трактатов великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, передает Kazpravda.kz
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Как сообщили в Министерстве иностранных дел, книга под названием "Слова - ключ к приоткрытым дверям" написана поэтом-корделистом Хосе Вашингтоном де Соуза, известным под литературным псевдонимом Зе Сальвадор.
Философские трактаты и "Слова назидания" Абая Кунанбайулы, впервые переведенные в этом году на португальский язык, вдохновили бразильского стихотворца написать популярные шестистишия, перевоплотившиеся в повествующую поэму не только о жизни и творчестве казахского поэта, но и о достижениях Казахстана за годы его независимости.
Электронная версия книжки-кордель "Слова - ключ к приоткрытым дверям" доступна по ссылке
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literatura de cordel - от португальского слова corda, что переводится как веревка – традиционный для Бразилии формат издания книг в виде недорогих буклетов или брошюр, содержащих популярную литературу и распространяемых через уличных торговцев, которые представляют их для удобства потенциальных покупателей подвешенными на веревках.