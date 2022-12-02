Производители не соблюдают требования по обогащению муки микроэлементами и витаминами – сенатор

Сенат , Общество , Здравоохранение
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Между тем, ущерб от дефицита фолиевой кислоты в организме беременной женщины является причиной невынашивания, врожденных пороков развития плода.

Иллюстративное фото: pxhere.com

Депутат Акмарал Альназарова в ходе правительственного часа в Сенате сообщила, что производители не исполняют законодательных требований по фортификации муки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В стране не должным образом реализуются закрепленные законодательством меры по обязательному обогащению пищевой продукции, в частности муки, микроэлементами и витаминами – железо, цинк, фолиевая кислота. Не решены проблемы финансирования фортификации на мельничных предприятиях малой мощности, не разработаны программы производственного контроля», – заявила сенатор.

Между тем, отметила Акмарал Альназарова, ущерб от дефицита фолиевой кислоты в организме беременной женщины является причиной невынашивания, врожденных пороков развития плода.

«В международной практике фортификация муки является одним из доступных и эффективных методов профилактики социально-значимых микронутриентных дефицитов на популяционном уровне.

Поэтому Правительству необходимо принять комплексные меры по снижению потребления соли среди населения в среднесрочном периоде и, усилить контроль за качественным исполнением законодательно-закрепленных мер по обязательной фортификации муки», – сказала депутат.

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