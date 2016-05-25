​Производства не должны простаивать

По региону сегодня насчитывается 11 простаивающих промышленных объектов. В их числе предприятия по выпуску химпродуктов и моторного топ­лива, строительных материалов, железобетонных и трикотажных изделий, сборке и ремонту сельскохозяйственной техники. Производственные процессы были приостановлены по разным причинам. К примеру, из-за отсутствия оборотных средств, необходимости обновления оборудования, либо из-за проблем со сбытом продукции.

Аким области Бердыбек Сапарбаев посетил ряд таких предприятий и убедился в том, что на этих объектах есть возможности возобновить выпуск продукции и наладить эффективную экономическую деятельность, а местные власти должны им помочь справиться с проблемами. Уполномоченным органам было поручено ознакомиться с ситуацией на каждом отдельно взятом предприятии, чтобы совместно найти пути решения, использовать все возможные в этой ситуации меры государственной поддержки, в том числе и в вопросах сбыта продукции в рамках проектов по импортозамещению и увеличению доли местного содержания в закупках.

Стоит отметить, что с начала 2016 года руководством области усилены меры по увеличению местного содержания в закупках товаров, работ и услуг. В частности, была создана комиссия по мониторингу и продвижению отечественных товаропроизводителей. С этой же целью для представителей крупнейших компаний страны был проведен производственный тур по предприятиям области, разработана партнерская программа по развитию малого и среднего бизнеса до 2018 года.

По словам директора ТОО «Alina Pro» Олега Дзюбы, такие меры поддержки, предпринимаемые властями, не могут не вселять оптимизм. Данное предприятие, общей стоимостью 142 млн тенге, было введено в эксплуатацию в 2012 году. Мощность его составляет 5,2 тыс. тонн лакокрасочной продукции в год. Компания производит ее из сырья, добываемого в собственных карьерах. В настоящее время предприятие обеспечивает своими высококачественными изделиями все регионы Казахстана.

На фабрике по производству трикотажных изделий ТОО «Эдеми» тоже воспрянули духом, узнав о том, что власти не оставят их проб­лемы без внимания. Предприятие сейчас испытывает трудности с загруженностью – производственные помещения сданы в аренду. Как выяснилось, теснится здесь и предприятие по выпуску полиэтиленовой продукции ТОО «Поливест». Глава региона, ознакомившись с положением дел этого товарищества, поручил управлению индустриально-инновационного развития области проработать вопрос о размещении данного производства в индустриальной зоне, где созданы все условия для бесперебойной работы.

В ТОО «ТК Фарм Актобе», которое было запущено в 2012 году в рамках региональной карты индустриализации, производится 76 тонн флаконов в год. По словам директора фирмы Жанагуль Торехановой, цех по выпуску сиропов построен согласно требованиям GMP Good manufacturing practice и обеспечивает высокое качество лекарств. В настоящее время ТОО испытывает труднос­ти с электроснабжением: имеющихся мощностей недостаточно. Руководство области пообещало рассмотреть данный вопрос.

Будет решен властями и воп­рос с газоснабжением, а также выделением земельных угодий крестьянскому хозяйству «Кыпшак», которое действует в течение двух лет в Саздинском сельском округе. Здесь содержатся более сотни племенных коз и крупнорогатый скот. В развитие своего хозяйства Коныскали Дуйсенбин вложил более 50 млн тенге собственных средств. В нынешнем году он решил заняться и заготовкой кормов. Для этого было обустроено помещение для проращивания пшеницы. Ценность пророщенной пшеницы несоизмеримо выше, чем сена. По словам главы КХ, уникальный продукт позволит увеличить надой на 15–20%.

Но есть и проблемы. В частности, КХ планирует строительство откормочной площадки площадью 2 тыс. кв. метров и молочно-товарной фермы. Для этого нужна государственная помощь в реализации этого проекта. К. Дуйсенбин обратился к акиму с просьбой о выделении земельного участка площадью 3 тыс. гектаров для пастбищ и выращивания силосных кормов. Глава региона поручил руководству Палаты предпринимателей области и госорганам принять меры по решению проблем хозяйства.