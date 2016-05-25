Свежий выпуск
​Производства не должны простаивать
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

По региону сегодня насчитывается 11 простаивающих промышленных объектов. В их числе предприятия по выпуску химпродуктов и моторного топ­лива, строительных материалов, железобетонных и трикотажных изделий, сборке и ремонту сельскохозяйственной техники. Производственные процессы были приостановлены по разным причинам. К примеру, из-за отсутствия оборотных средств, необходимости обновления оборудования, либо из-за проблем со сбытом продукции.

Аким области Бердыбек Сапарбаев посетил ряд таких предприятий и убедился в том, что на этих объектах есть возможности возобновить выпуск продукции и наладить эффективную экономическую деятельность, а местные власти должны им помочь справиться с проблемами. Уполномоченным органам было поручено ознакомиться с ситуацией на каждом отдельно взятом предприятии, чтобы совместно найти пути решения, использовать все возможные в этой ситуации меры государственной поддержки, в том числе и в вопросах сбыта продукции в рамках проектов по импортозамещению и увеличению доли местного содержания в закупках.

Стоит отметить, что с начала 2016 года руководством области усилены меры по увеличению местного содержания в закупках товаров, работ и услуг. В частности, была создана комиссия по мониторингу и продвижению отечественных товаропроизводителей. С этой же целью для представителей крупнейших компаний страны был проведен производственный тур по предприятиям области, разработана партнерская программа по развитию малого и среднего бизнеса до 2018 года.

По словам директора ТОО «Alina Pro» Олега Дзюбы, такие меры поддержки, предпринимаемые властями, не могут не вселять оптимизм. Данное предприятие, общей стоимостью 142 млн тенге, было введено в эксплуатацию в 2012 году. Мощность его составляет 5,2 тыс. тонн лакокрасочной продукции в год. Компания производит ее из сырья, добываемого в собственных карьерах. В настоящее время предприятие обеспечивает своими высококачественными изделиями все регионы Казахстана.

На фабрике по производству трикотажных изделий ТОО «Эдеми» тоже воспрянули духом, узнав о том, что власти не оставят их проб­лемы без внимания. Предприятие сейчас испытывает трудности с загруженностью – производственные помещения сданы в аренду. Как выяснилось, теснится здесь и предприятие по выпуску полиэтиленовой продукции ТОО «Поливест». Глава региона, ознакомившись с положением дел этого товарищества, поручил управлению индустриально-инновационного развития области проработать вопрос о размещении данного производства в индустриальной зоне, где созданы все условия для бесперебойной работы.

В ТОО «ТК Фарм Актобе», которое было запущено в 2012 году в рамках региональной карты индустриализации, производится 76 тонн флаконов в год. По словам директора фирмы Жанагуль Торехановой, цех по выпуску сиропов построен согласно требованиям GMP Good manufacturing practice и обеспечивает высокое качество лекарств. В настоящее время ТОО испытывает труднос­ти с электроснабжением: имеющихся мощностей недостаточно. Руководство области пообещало рассмотреть данный вопрос.

Будет решен властями и воп­рос с газоснабжением, а также выделением земельных угодий крестьянскому хозяйству «Кыпшак», которое действует в течение двух лет в Саздинском сельском округе. Здесь содержатся более сотни племенных коз и крупнорогатый скот. В развитие своего хозяйства Коныскали Дуйсенбин вложил более 50 млн тенге собственных средств. В нынешнем году он решил заняться и заготовкой кормов. Для этого было обустроено помещение для проращивания пшеницы. Ценность пророщенной пшеницы несоизмеримо выше, чем сена. По словам главы КХ, уникальный продукт позволит увеличить надой на 15–20%.

Но есть и проблемы. В частности, КХ планирует строительство откормочной площадки площадью 2 тыс. кв. метров и молочно-товарной фермы. Для этого нужна государственная помощь в реализации этого проекта. К. Дуйсенбин обратился к акиму с просьбой о выделении земельного участка площадью 3 тыс. гектаров для пастбищ и выращивания силосных кормов. Глава региона поручил руководству Палаты предпринимателей области и госорганам принять меры по решению проблем хозяйства.

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Сообщения о списке лиц, не досматриваемых в аэропортах, прокомментировало МИИР
Открыто о реформах
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Условия льготного автокредитования озвучили в МИИР
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Свежий выпуск
Лаборатория на свежем воздухе
Свежий выпуск
Увидеть и запечатлеть
Свежий выпуск
Юные знатоки Корана
Свежий выпуск
Альянс науки и практики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]