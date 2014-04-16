Производственные проекты АНК

В последние годы структуры, входящие в областную Ассамблею Казахстана, помимо общественной деятельности, стали активно заниматься производственной сферой. К примеру, в Уштобе при поддержке талдыкорганского филиала Ассоциации корейцев РК и спонсоров из Южной Кореи построен крупный тепличный комплекс ТОО «Шыгыс Каратал». Он состоит из трех блочных теплиц, площадь каждой – 1 666 кв. м. На объекте внедрены японские нанотехнологии, производство полностью автоматизировано и управляется с помощью компьютера. Используется капельное орошение, а также уникальное пленочное покрытие, аккумулирующее солнечный свет и тепло. К саженцам подают органические удобрения, словом, созданы все условия для получения экологически чистых продуктов, не содержащих нитратов. Помимо огурцов здесь выращивают помидоры, перец, кабачки, зелень, планируют посадить клубнику. Готовая продукция поставляется в торговые сети Уштобе, Талдыкоргана и Алматы. Кстати, аграрный проект, инициированный республиканской ассоциацией корейцев, высоко оценил и поддержал Глава государства Нурсултан Назарбаев. В своем выступлении на XVII сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент отметил, что этот хороший опыт стоит перенять и другим этнокультурным объединениям.

Еще одно предприятие создано при Коксуском центре русской культуры в поселке Балпык-би. ТОО «Строитель» выпускает керамзитовый кирпич, блоки и тротуарную плитку. Применение европейской технологии, современного оборудования, а также собственного сырья, добываемого на местном глиняном карьере, позволило сельчанам быстро наладить производственный процесс. Инновационность проекта в том, что кирпичные блоки с керамзитовым наполнителем отличаются высокими эксплуатационными свойствами и небольшим весом, что позволяет снизить нагрузку на фундамент зданий и эффективнее сохранять в них тепло. С точки зрения энергосбережения керамзит – один из лучших материалов для строительства малоэтажных домов в сельской местности. Его применение вдвое сокращает расходы строительных компаний.

Для расширения производства местные предприниматели взяли в банке кредит, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» получили госсубсидирование процентной ставки. Как сообщил генеральный директор ТОО, председатель Коксуского центра русской культуры Александр Бузыкин, на сэкономленные деньги удалось пополнить оборотный капитал, увеличить штат сотрудников. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 40 млн. штук кирпичей в год. Разведанные запасы сырья обеспечат стабильную работу предприятия в течение 15–20 лет.

Тем временем талдыкорганское общество немцев «Видергебурт» развивает экологический туризм в Коринском ущелье Джунгарского Алатау близ города Текели. Здесь при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, правительства ФРГ, Германского общества по техническому сотрудничеству и общества Красного Креста обустроена экокемпинговая площадка «Таубулак». Она выполняет функцию информационно-образовательного и спортивно-оздоровительного центра для молодежи. Каждое лето в горном лагере отдыхают сотни детей из разных регионов республики, а также стран СНГ. Ребята знакомятся с биоразнообразием края Жетысу, постигают основы экотуризма, совершают пешие походы к ледникам.

Рядом с кемпинговой площадкой строится современная турбаза. Автор проекта – компания «ТАУ Видергебурт» – получила грантовую поддержку от фонда «Даму». На эти средства закуплено и смонтировано импортное оборудование по выпуску экологичных деревянных домов. По словам директора компании, председателя немецкого этнокультурного центра Владимира Молодцова, в целях санитарной очистки местности проведена рубка леса. Из обработанных бревен строители собирают коттеджи.

Проект примечателен использованием солнечной энергии для нагрева воды и выработки электричества. Все дома турбазы оснащаются образцами «зеленой энергетики» – эффективными гелиоустановками. Кроме того, по программе восстановления экосистем, разработанной немецким обществом, в Саркандском районе заложен питомник-саксаульник, в Текелийском лесничестве высажены 13 тыс. саженцев ясеня, а в «Таубулаке» – 2 500 саженцев сосны.

Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган,

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