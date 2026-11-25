В январе-сентябре 2026 года в Казахстане произведено 109,7 тонны чистящих паст, порошков и прочих чистящих средств. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объём производства составил 32,3 тонны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Бюро нацстатистики РК

Ресурсы данной продукции за девять месяцев 2026 года составили 8,95 тыс. тонн, увеличившись на 13,3% по сравнению с январём-сентябрем прошлого года.

Основную долю ресурсов занимает импорт – 8,85 тыс. тонн, или 98,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года импорт увеличился на 12,3%.

Объём реализации чистящих средств на внутреннем рынке составил 8,95 тыс. тонн. Это на 15,8% больше, чем за девять месяцев прошлого года.