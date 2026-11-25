В январе-сентябре 2026 года в Казахстане произведено 109,7 тонны чистящих паст, порошков и прочих чистящих средств. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объём производства составил 32,3 тонны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики
Ресурсы данной продукции за девять месяцев 2026 года составили 8,95 тыс. тонн, увеличившись на 13,3% по сравнению с январём-сентябрем прошлого года.
Основную долю ресурсов занимает импорт – 8,85 тыс. тонн, или 98,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года импорт увеличился на 12,3%.
Объём реализации чистящих средств на внутреннем рынке составил 8,95 тыс. тонн. Это на 15,8% больше, чем за девять месяцев прошлого года.