Производство и экспорт риса нарастили в Казахстане

Дана Аменова
корреспондент

Основными странами назначения стали Афганистан, Таджикистан, Россия, Узбекистан и Кыргызстан

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В январе-августе 2026 года в Казахстане произведено 145 тыс. тонн риса, что на 18,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объем производства за январь-август 2025 года составил 122,3 тыс. тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПР

Реализация риса на внутреннем рынке за январь-июль 2026 года составила 70,5 тыс тонн, это на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Экспорт риса за январь-июль 2026 года увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объем поставок на внешние рынки вырос с 70,9 тыс. тонн до 88,8 тыс. тонн, при этом стоимость экспорта сохранилась на уровне 24,7 млн долларов США. Основными странами назначения стали Афганистан, Таджикистан, Россия, Узбекистан и Кыргызстан.

В январе-июле 2026 года объем экспорта риса в 18 раз превысил объем импорта. Импорт риса за январь-июль 2026 года снизился на 70,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объем импортных поставок сократился с 16,7 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн, а стоимость – с 9,0 млн до 3,3 млн долларов США. Основными поставщиками стали Индия, Россия, Пакистан, Таиланд и Узбекистан.

#производство #рис #экспорт

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