Фото: МСХ РК
Международное сотрудничество , Экономика , Сельское хозяйство
Производство картофеля фри в Казахстане может начать компания-поставщик McDonald’s и KFC

Возможность строительства нового предприятия по выпуску картофеля фри рассматривается в Жетысуской области. Детали партнерства с инвесторами и представителями акиматов сегодня обсудили в ходе визита в регион вице-министра сельского хозяйства Казахстана Абулхаира Тамабека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

После встречи с представителями крупных крестьянских хозяйств, которые специализируются на выращивании картофеля, А. Тамабек вместе с представителями нидерландской компании осмотрели участок в индустриальной зоне, где готова подходящая инфраструктура и возможно возведение нового пищевого производства.  

В финале визита состоялась встреча с акимом области Жетісу Бейбитом Исабаевым и руководителем проекта «Farm Frites Kazakhstan» Йозефом Боером, где стороны уже предметно говорили о планах по развитию картофельной индустрии в Казахстане, обсуждали потенциальные решения по расположению будущего завода.

При успешной реализации проекта региону понадобится больше производителей, в связи с чем планируется реализация дополнительного проекта фермерского хозяйства по выращиванию картофеля на площади 10 тысяч гектаров.

Кроме того, прорабатывается возможность заключения Соглашения об инвестициях, где будут урегулированы социально-экономические обязательства всех сторон и четко прописаны меры государственной поддержки при строительстве интегрированного завода по производству картофеля фри компании Farm Frites. 

Появление на отечественном рынке подобного предприятия позволит заметно улучшить экономику региона, поднять на новый уровень картофелеводство в Казахстане и станет еще одной мерой в вопросах формирования продовольственной безопасности страны.

Представители компании «Фарм Фритес» (Farm Frites Beheer B.V.) более пяти лет проводят опытную посадку картофеля, а также семян картофеля в различных регионах Казахстана. Их задача – обеспечить поставку картофеля требуемого качества и в необходимых объемах для нужд завода, а также обучение местных фермеров.

Компания «Фарм Фритес» основана в 1971 году в Нидерландах как семейное предприятие. Основная деятельность – производство замороженной и охлажденной продукции из картофеля. Компания имеет 40 офисов продаж и шесть заводов с 1 500 сотрудников в 40 странах мира. Объем переработки картофеля достигает 1,3 млн тонн в год с экспортом продукции более чем в 80 стран мира. Farm Frites является четвертым по величине в мире производителем картофеля фри и одним из основных международных поставщиков McDonald’s, KFC и других ресторанов быстрого питания.

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