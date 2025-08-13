Производство китайских грузовиков HOWO локализуют в Сарани

313

Производственная мощность завода составит до 10 тыс. единиц техники в год

Фото: пресс-служба правительства РК

С участием первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра подписаны учредительные соглашения о вхождении Sinotruk в состав казахстанской компании Saran Machinery. Таким образом завершен процесс создания совместного предприятия по производству коммерческой и специализированной техники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Проект реализуется при содействии Правительства РК и акимата Карагандинской области в рамках расширения промышленной кооперации. Новый завод станет ключевым элементом в развитии производства коммерческой техники в стране.

Совместное предприятие расположено в городе Сарань на базе ТОО «Saran Machinery». Производственная мощность предприятия составит до 10 тыс. единиц техники в год, включая грузовики марки HOWO. Новый завод будет оснащен современным технологическим комплексом, в том числе первой в Казахстане линией катафорезной обработки металла. Эта установка обеспечит высокую защиту кузовов от коррозии и значительно увеличит срок службы техники.

«Особое внимание уделяется развитию локализации. В планах предприятия использовать кузовные детали из оцинкованной стали, произведенной на отечественном металлургическом предприятии Qarmet. Это позволит максимально использовать казахстанское сырье и сформировать полный производственный цикл внутри страны»,  — отметил Скляр.

Ранее Sinotruk осуществила локализованное кооперативное производство с местными партнерами в Казахстане, заложив хорошую основу для углубления сотрудничества. Создание нового совместного предприятия стало логическим продолжением сотрудничества, направленного на увеличение производственных мощностей, создание рабочих мест и повышение уровня локализации. Ожидается, что после выхода на проектную мощность на предприятии будут трудоустроены до 1 тыс. человек.

При содействии Фонда развития промышленности РК в 2025–2026 гг. планируется поэтапная поставка технологического оборудования. Уже в октябре 2025 г. ожидается первая партия оборудования для сборки шасси и кабин, а во втором квартале 2026 г. оборудования для покраски и сварки.

#производство #автопром #машиностроение #Sinotruk

Популярное

Все
Как будет расти Караганда
Уборка началась на севере страны
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Рожденная степным ветром
Сталь «учат» держать удар
Чистую воду в каждый дом
В честь тех, кто воплотит мечты
Меню и чеки без ошибок
Принципы равных возможностей
Сила перемен
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Производство китайских грузовиков HOWO локализуют в Сарани
Комфортный путь в мир знаний
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Чтобы у людей была вода
Стратегический ресурс экономики
Создан цифровой штаб
У нас на районе
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
День строителя
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
На юниорском первенстве планеты
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по …
Казахстан выразил готовность построить гостиничный комплекс…
Космическую больницу будущего создадут в Китае
В Астане провели 19-е заседание Межправкомиссии Таджикистан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]