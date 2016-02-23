​Производство на подъеме

Свежий выпуск
582
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Возрождение предприятия, основным сырьем для которого служит жильный кварц месторождения Актас Улытауского района, состоялось благодаря большой организационной работе акимата области, НК «Тау-Кен Самрук» и Инвестфонда Казахстана. Полтора года назад завод возобновил работу после длительного простоя.

Новая жизнь завода началась с запуска первой печи. Через год был реализован проект региональной Карты индустриализации, и в строй вошла вторая печь. Сегодня на предприятии трудятся 373 человека. За прошлый год коллектив в шесть раз увеличил объемы производства и поставил потребителям 11 250 тонн экспортной продукции. В плане на этот год – увеличить показатель вдвое. 

Популярное

Все
Аман Тулеев – человек-эпоха
Сильнейшие на ринге в Астане
«Номад» в финале
Запрет решит проблему?
Будем строить ЕНУ-град
Реликвия вернулась на родину
Где жить? Конечно, в общежитии!
Студенческие метры
Ставка на «агентов перемен»
Все включено
Последствия непогоды
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
Сборная РК по футболу уступила Словении. Как теперь Казахстану попасть на Евро-2024
Предвыборная программа президента в действии: как она работает
Служить или управлять
Цели достигнуты, задачи выполнены
Упал с 4-метровой высоты и погиб рабочий в Акмолинской области
Урок вежливости
За службу – в университет
Первый и важный шаг
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Что они там курят?
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

В замкнутом цикле
Шокирующее признание
Благополучной службы!
Без паники!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]