​Производство на подъеме

Возрождение предприятия, основным сырьем для которого служит жильный кварц месторождения Актас Улытауского района, состоялось благодаря большой организационной работе акимата области, НК «Тау-Кен Самрук» и Инвестфонда Казахстана. Полтора года назад завод возобновил работу после длительного простоя.

Новая жизнь завода началась с запуска первой печи. Через год был реализован проект региональной Карты индустриализации, и в строй вошла вторая печь. Сегодня на предприятии трудятся 373 человека. За прошлый год коллектив в шесть раз увеличил объемы производства и поставил потребителям 11 250 тонн экспортной продукции. В плане на этот год – увеличить показатель вдвое.