Производство с интеллектуальной «начинкой»

фото Азамата Хусаинова

Впервые за многие годы на территории СЭЗ «ПИТ Алатау» появилось современное «якорное» производство. Цеха предприятия NERO Group, специализирую­щегося на выпуске приборов учета элект­рической и тепловой энергии, воды и газа, разместились в бывших административных и выставочных помещениях СЭЗ.

Теперь под большим стеклянным куполом работает произ­водственно-инновационная компания «Казахстанские трубо­проводные системы», инвестирую­щая в отечественное приборо­строение и создание рабочих мест.

– Наша цель – создавать и совершенствовать новые технологии в Казахстане, позволяющие быть конкурентоспособными на внешних рынках, – говорит основатель NERO Group Ерлан Набиев.

Идея наладить выпуск современных приборов учета появилась не случайно.

– Мы сами вышли из энергетической отрасли и не понаслышке знаем, что такое современный smart-учет электроэнергии, воды и других ресурсов. Необходимы системы, которые бы позволяли дистанционно снимать показания, исключая пресловутый человеческий фактор и связанные с ним ошибки и необоснованные начисления, – отметил Ерлан Набиев.

Развивать производственные мощности на площадке СЭЗ Алматы компания начала в 2022 году при поддержке Фонда развития предпринимательства «Даму», который предо­ставил льготное кредитование в рамках программы «Өндіріс».

Сегодня предприятие занимает около 4 тыс. кв. м. При этом развитие не ограничивается существующими площадями: строят­ся новые корпуса. К 2027 году здесь планируется ввести еще около 21 тыс. кв. м производственных площадей.

…Экскурсия по заводу NERO Group началась с обозрения небольшого, но важнейшего этапа – изготовления электронных модулей. Перед входом в цех мы надели бахилы и белые халаты. Ведь в данном помещении поддерживается особая чистота, близкая к медицинским стандартам – контро­лируются температура, вентиляция и давление воздуха, препятствующее попаданию пыли. Полы, одежда и обувь сотрудников также имеют антистатическую защиту, поскольку даже мельчайшие загрязнения или статический разряд могут повредить чувствительные­ элект­ронные компоненты.

Именно на этом заводском участке создаются электронные модули – свое­образные «мозг» и «сердце» будущего счетчика, которые собирают, обрабатывают и передают показания. Как организована работа по выпуску умного прибора учета, рассказал руководитель производства Бекежан Кунтаев. По его словам, технологичес­кий процесс начинается с монтажа электронных компонентов на печатные платы.

Благодаря специальной робо­тизированной линии SMD большинство операций выполняют промышленные автоматы: наносят маркировку, очищают плату, распределяют паяльную пасту и устанавливают мельчайшие детали. За час оборудование способно разместить до 80 тыс. компонентов. Затем платы проходят через печь, где при температуре около 300 градусов происходит пайка, после чего автоматика проверяет качество монтажа.

Следующий этап – установка более крупных компонентов. Часть из них монтируют вручную, а затем платы проходят волновую пайку: расплавленное до 300 градусов олово надежно закрепляет детали в азотной среде. После монтажа платы проходят испытания: инженеры проверяют их работу, загружают программное обеспечение и выполняют настройки. Каждая плата получает индивидуальную маркировку и направляется на сборку. Именно электронный модуль отвечает за точность измерений и надежность прибора.

Электронные платформы разрабатывает дочерняя компания «Нейроэлект­роника», а программное­ обеспечение адаптируется под конкрет­ные задачи.

На предприятии налажен прак­тически полный цикл произ­водства приборов учета – от изготовления электронных плат, пластиковых и металличес­ких деталей до сборки­, маркировки и упаковки готовой продукции. Пластиковые корпуса и клеммные­ колодки отливают на собственном оборудовании, металлические шкафы и ящики изготавливают из листового металла, проходящего лазерную резку, сгибание и покраску.

Здесь же производят картонную упаковку. На отдельном участке вручную собирают счетчики электро­энергии воды и газа. После сборки изделия маркируют и нап­рав­ляют в аккредитованную метрологическую лабораторию, где каждый прибор поверяют на соответствие классу точности. Только после успешных испытаний счетчики допускаются к поставке заказчикам.

Предприятие выпускает не только отдельные приборы учета, но и автоматизированные информационно-измерительные­ системы.

В частности, в рамках контракта с АО «Алатау жарық компаниясы» компания поставляет оборудование для дистанционного контроля электроснабжения.

– Эти системы позволяют в режиме онлайн контролировать не только потребление электроэнергии, но и состояние сети: напряжение, аварийные отключения и другие сбои. Даже при полном отключении­ элект­ричества встроенный источник питания обеспечивает передачу сигнала диспетчеру. Это позволяет оперативно направить ремонтную бригаду, не дожидаясь обращений жителей, – поясняет­ операционный директор компании Рустам Ахметов.

Пройдя по светлым цехам под стеклян­ным куполом, невольно обращаешь внимание на то, насколько продуманно организовано пространство. Здесь соседствуют автоматизированные линии, участки ручной сборки, испытательные стенды и оборудование для изготовления комп­лектующих.

– Мы стремимся к максимальной доле местного содержания. Нам осталось­ наладить выпуск отдельных компонентов и чипов, и тогда мы сможем говорить о стопроцентной локализации. Для завода принципиально важно, чтобы сложная электроника производилась здесь, в Казах­стане, – отмечает Ерлан Набиев.

По его словам, развитие предприя­тия напрямую связано с масштабными задачами, которые стоят перед отечественной энергетической и коммунальной сферами.

– Один из приоритетов национального проекта – цифровизация и массовое внедрение современных приборов учета. Параллельно осваиваем внешние рынки: уже успешно работаем с ближайшими соседями, а в перс­пективе рассматриваем другие страны Цент­ральной Азии и Ближнего Востока, – сообщает Ерлан Набиев.

По его мнению, развитие капиталоемкой электронной отрасли невозможно без инвестиций и господдержки, которую они получают в полной мере. Так, расширение производства позволит увеличить штат с нынешних 200 до 500 человек. При этом компания продолжает вкладываться в новые технологии, реинвестируя на эти цели всю прибыль, полученную в течение последних четырех лет.

В ближайшее время плани­рует­ся запуск кабельного произ­водства, а в первом квартале 2027 года – блока­ NERO Robotics, который будет развиваться совместно с китайской компанией UBTech Robotics. Роботов намерены применять в образовании, сфере обслуживания и промышленности. Говоря о перспективах робототехники, Ерлан Набиев отметил, что задача роботизации – помогать человеку, осво­бождая его от рутинных операций и повышая эффективность производственных процессов.

Проект находится под контро­лем акимата Алматы и получил поддерж­ку на государственном уровне. Как рассказал бизнесмен, для подготовки инженерных кадров NERO Group планирует сотрудничать с отечественными университетами, колледжами и школами, знакомя молодежь с современными технологиями уже в процессе обучения.

– Это абсолютно новая и очень перспек­тивная сфера. Здесь нельзя опираться только на старые подходы и прежние знания. Необходимы специа­листы с современными техническими компетенциями. Подготовка инженерных кадров должна начинаться уже на этапе обучения. Робототехника – направление, востребованность которого будет только расти, – резюмировал Ерлан Набиев.