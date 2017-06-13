Производство сахара в Казахстане увеличится в 1,5 раза – прогноз МСХ
Жания Уранкаева
В текущем посевном году в Казахстане увеличится производство сахара. Об этом в ходе заседания Правительства, посвященного итогам проведения весенне-полевых работ, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам вице-министра, несмотря на позднее наступление весны, посевная кампания прошла успешно. Площадь посева яровых культур составила 18,8 млн га, озимых – 0,5 млн га, пары – 3,2 млн га.
"Диверсификация посевных площадей началась в рамках государственной программы АПК. Производство масличных культур рентабельнее производства пшеницы в 3-4 раза. Сокращение посевных площадей пшеницы не означает, что ее производство станет меньше. Объемы остались, но применение эффективных технологий позволит сохранить объемы производства, а освободившиеся площади отдать под посев масличных", – проинформировал он.
Увеличение посевов в разрезе культур выглядит следующим образом: масличные – на 342 тыс. га, чечевица, горох, нут и другие зернобобовые – на 209 тыс. га, кормовые – на 555 тыс., ячмень, овес, рожь и другие зернофуражные – на 235 тыс. га, сахарная свекла – на 7 тыс. га, или в 1,5 раза.
"Данные меры позволят увеличить производство отечественного сахара в 1,5 раза, маслосемян – в 1,3 раза, комбинированных кормов – на 225 тысяч тонн, – уточнил вице-министр. – Площадь посева чечевицы увеличилась со 105 тысяч гектаров до 295 тысяч. Это позволит Казахстану занять пятое место в мире по ее посевам и четвертое место по экспорту. Реализуемая диверсификация повышает эффективность каждого гектара и рентабельность производства".
Отметим, что впервые в этом году конечная ставка по кредитам для весенне-полевых работ снижена до 6% годовых конечным заемщикам, тогда как в прошлом году она составляла 9%. Это достигнуто благодаря сокращению количества звеньев в цепочке предоставления кредита.
На сегодняшний день кредиты получили 1 878 сельхозпроизводителей на общую сумму 58,4 млрд тенге.