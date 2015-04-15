Производство цианида натрия будет запущено к июлю в Казахстане

Происшествия
Ксения Воронина
Фото с сайта lkmportal.com
ТОО "Talas Investment Company" к июлю текущего года запустит промышленное производство цианида натрия, мощностью 15 000 тонн в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Банк развития Казахстана" (БРК). Цианид натрия используется преимущественно в золотодобывающей промышленности.

В планах компании – произвести до конца года до 7 500 тонн продукции, 70% которой будет экспортировано в Россию, 30% реализовано на внутреннем рынке. В процессе производства цианида натрия также планируется выпуск побочного продукта – сульфата аммония, в объеме до 5 000 тонн в год. Данная продукция будет реализовываться сельхозпроизводителям. Стоимость проекта составляет $80,4 млн, 60% необходимого финансирования представлено со стороны БРК. 

"В Казахстане цианистый натрий является дорогостоящим импортируемым товаром. Сотрудничество с БРК будет способствовать не только импортозамещению этой продукции, но также развитию ее экспорта в Россию и страны Средней Азии – Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан", – рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО "Talas Investment Company" Медеубек Тындыбеков.

Единственный в Казахстане завод по производству цианистого натрия расположен в Каратау Жамбылской области и был введен в эксплуатацию в середине прошлого года.

На производственную мощность предприятие планирует выйти уже в 2017 году. После этого на заводе будут работать около 500 человек. 

