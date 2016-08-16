​Производят кислород

Стоимость проекта – 5 млн тенге. Мощность производства позволяет заполнять кислородом 25,5 тыс. баллонов в год. Выйти на полную мощность предполагается уже спустя несколько месяцев после запуска. Работу в цехе получили десять местных жителей.

Под строительство цеха выделен земельный участок 0,25 га, к которому за счет бюджетных средств проложены все необходимые коммуникации. Такую поддержку со стороны государства получают все предприниматели, решившие заняться производством. Общая площадь территории индустриальной зоны Кентау – 25 га. Цех по производству кислорода стал пятым предпритяием, расположенным на промышленной площадке города. Сейчас на рассмотрении специальной комиссии находится еще несколько заявок от местных предпринимателей. Если они будут одобрены, рядом с действующими цехами начнется новое строительство.