Культура
Прокат фильма "28 панфиловцев" организует "Казахфильм" в Таджикистане
В ближайшее время "Казахфильм" планирует начать прокат российско-казахстанского фильма "28 панфиловцев" в Таджикистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм".

Как отмечается, фильм стал одним из лидеров проката в Казахстане и России. Общие сборы фильма в РК на сегодня составили 61,089 млн тенге. А в РФ, по данным Фонда кино, фильм собрал 344 млн рублей.

Картина приобрела статус "народного кино", поскольку значительная часть средств на ее производство была собрана посредством краудфандинга. В сборе денег приняли участие около 35 тысяч человек, собравших более 34,7 миллионов рублей. В целом бюджет фильма составил 150 млн рублей.

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"Сборы уже значительно превысили размер производственного бюджета фильма, что является первым значительным успехом совместного российско-казахстанского проекта на военную тематику", – говорится в информации.

Создатель фильма "28 панфиловцев" Андрей Шальопа был награжден премией Российского военно-исторического общества "За верность исторической правде".

Исторический фильм "28 панфиловцев", снятый независимой студией (Санкт-Петербург) при участии Министерства культуры РФ, Министерства культуры и спорта РК и АО "Казахфильм" им. Шакена Айманова, вышел в широкий прокат в Казахстане и России 24 ноября.

Съемки картины проходили на территории обоих государств. Зимние сцены снимались под Санкт-Петербургом и в Иваново. В финальных кадрах показан парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

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В фильме отображены действия, происходящие осенью 1941 года. По описанию, 16 ноября 1941 года 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, находившейся под командованием генерала Панфилова, держали оборону у разъезда Дубосеково и остановили немецкий танковый батальон, вышедший на путь к Москве. Сюжет полностью сосредоточен на подвиге советских солдат.

Напомним, что фильм о легендарном подвиге совместно посмотрели Президенты Казахстана и России – Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.



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