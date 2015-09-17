Свежий выпуск Проклятье времени – трафикинг По материалам открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН

Сверхдоходный бизнес

Торговля женщинами, он же трафикинг, или сексуальное рабство – этот вид преступного бизнеса сравним по степени своей доходности с наркобизнесом и торговлей оружием. Борьба с ним ведется по всей планете, но он процветает на всех континентах – и в благополучных странах Запада и Северной Америки, в Азии и Африке.

Сексуальное рабство с катастрофической скоростью распространяется по всему миру, и вы можете попасть в него не только за границей, но и в своей стране, и на курорте, куда честно приехали отдыхать. Существует даже такое понятие, как «экспортное рабство», «внутреннее» и «импортное». Анализируя доступную информацию, можно заметить, что для «экспортного рабства» больше характерен обманный путь захвата девушек. Их вводят в заблуждение относительно работы или отдыха за рубежом, знакомства или замужества. И даже помогают в оформлении документов, иногда даже за счет вербовщика, или в долг, в счет будущих доходов. Ведь через границу гораздо легче перевезти девушку добровольно, официальным законным путем. Бывает, что речь открыто идет о занятиях проституцией, но вербовщики скромно умалчивают, на каких условиях девушку ждет работа. Через сайты знакомств в поисках невест вербовщики пудрят девушкам мозги и бывает даже женятся на девушках, а приехав в страну, продают их. Сайты знакомств дают вербовщикам огромные возможности – тут и анкета, тут и фото, и желания, и мечты, и даже сегодняшнее настроение указано в статусе.



К чему приводят конкурсы

Кроме сайтов знакомств, большой улов торговцам женщинами дают сайты трудоустройства за границей, а также всевозможные интернетные конкурсы красоты. Девушке не обязательно занимать первое место в конкурсе, чтобы получить заманчивое предложение от кого-нибудь из спонсоров или организаторов конкурса. Не исключена вербовка и через социальные сети – найти красивых девушек легко и просто. Имея такие данные, которые девушка сама публикует, запудрить ей мозги – это уже дело техники. Находясь на курорте, приехав туда отдыхать, красивая девушка тоже имеет шансы попасть в сек­суальное рабство. Например, в Турции это огромный четко отлаженный бизнес, где задействованы владельцы и сотрудники отелей, дискотек, бармены, официанты, таксисты. По-настоящему красивую девушку могут похитить прямо на дискотеке – такие случаи бывали.

Вообще, туристок, которые приехали по путевке с целью отдыхать, похищают редко – уж очень шумная получается затея, привлекает внимание прессы, полиции, МИДа. Поэтому отработана другая, бесшумная схема. На курорте с девушками знакомятся мужчины и завоевывают к себе симпатии, доверие и расположение, ведут себя очень обходительно. Восточные мужчины умеют ухаживать красиво за девушками, этого у них не отнимешь. А потом девушку приглашают приехать, только уже не по путевке через турфирму, а в частном порядке. Типа будет дешевле и комфортнее, или какими-нибудь еще заманчивыми предложениями уговаривают девушек вернуться, главное – чтобы это была частная поездка. Если девушка сомневается, то могут даже прилететь за ней в страну проживания, чтобы вдвоем (а то еще и подружек или сестренок прихватив за компанию) отправиться в курортную страну «влюбленного и щедрого» мужчины. Отдыхать девушке уже вряд ли придется. Ведь он уже получил за нее аванс, на который покупал ей билеты. И для подружки с сестренкой работы найдется предостаточно.

В Египте распространена другая схема. Прямо в гостинице с вами знакомится араб, который говорит вам комплименты, очень красиво ухаживает. Потом он предлагает вам поехать на экскурсию или в клуб. Больше вас никто не увидит, потому что вы – проданы. За год в этой стране при подобных обстоя­тельствах пропадают минимум 300 девушек.



Работа за границей

Одна сексуальная рабыня приносит своему хозяину примерно $1 000 дохода в день. У «элитных» 2–3 клиента в день, которые платят по $500, у «дешевых» 10 клиентов в день по $100, у «некондиции» – 20 и более клиентов в сутки по $30–50. Элитные со временем перейдут в дешевые, но от этого не станут менее доходными для хозяина – доход все равно примерно 300 тыс. долларов в год с одной девушки. Теперь сравните эти цифры с доходами, которые приносят хозяину танцовщицы, гувернантки, аниматоры, менеджеры, гиды, переводчицы, парикмахеры и даже высококлассные специалисты? В каком качестве они принесут больше дохода – по своей специальности или как сексуальные рабыни? Девушки не получают ничего, работая годами. Сколько их погибает, никто не считал.

По экспертным оценкам, в одной только уже упомянутой Турции сейчас находятся в сексуальном рабстве более 300 тыс. девушек. Эта страна, хотя и крупный импортер живого товара, но далеко не единственный. В мире около 2,5 млн девушек являются сек­суальными рабынями. Больше всего их в Европе, при этом особенно можно выделить Германию, Грецию, страны бывшей Юго­славии, Албанию. Но и по всему остальному континенту торговля женщинами имеет распространение. Большой поток секс-рабынь направлен в арабские страны, Японию, Китай, Южную Корею, Малайзию и Тайланд. В США тоже огромный рынок торговли женщинами.

В основном в Cеверную Америку направлен поток девушек из Китая, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии, Мексики и других стран Латинской Америки. Но наши девушки туда тоже попадают. Израиль – на удивление маленькая страна – является не самым маленьким импортером секс-рабынь. Предпочтения у израильтян примерно те же, что и у европейцев. Кипр является поставщиком секс-рабынь и при этом служит крупной перевалочной базой живого товара для переправки в страны Ближнего Востока. Даже в Таиланде имеет мес­то сексуальное рабство, хотя чуть ли не половина местных женщин занимается проституцией добровольно. Рабыни намного выгоднее для преступных группировок.



Вооруженные конфликты увеличивают трафик

Кроме того, стоит обращать внимание на страны, где расположены контингенты войск западных стран и даже миротворческие силы ООН – их сексуальные прихоти вынуж­дены исполнять привезенные из разных стран девушки-рабыни. В прессе попадались истории девушек, которых путем обмана и силы переправляли в бывшую Югославию, Афганистан, Ирак. Обратите внимание, как только где-нибудь начинают войну, появляется большое количество вакансий для горничных, сиделок, моделей и прочих профессий, а также разных заманчивых предложений, которыми девушек выманивают за границу – то есть активируется работа вербовщиков. А переправить рабынь из страны, в которую выманили, в нужную страну – это уже не проблема, т. к. занимаются этим очень влиятельные и высокопоставленные лица из серьезных международных организаций.

Не так давно появилась еще одна тенденция в торговле женщинами. В основном она имеет место в Китае, Японии и Южной Корее, где люди не очень любят портить себе карму, даже если занимаются преступным бизнесом. Девушке обещают нормальную работу, которой занимаются многие. Например, в челночном бизнесе или еще каком. Помогают оформить документы или девушка делает документы сама. Но по прибытии в страну ее принуждают оказывать сексуальные услуги в большом количестве. Когда срок визы подходит к концу, ей возвращают документы, даже дают немного денег на обратную дорогу и отправляют домой. Девушка возвращается на родину и помалкивает, чем она на самом деле занималась за границей, потому что не хочет это афишировать. Разве что в Интернете напишет свою историю. И преступники довольны, т. к. их не преследует полиция, заработали они достаточно, и девушки каждые несколько месяцев новые…

Еще один неблаговидный факт. Каждый год примерно 12 тыс. женщин и девочек вывозят из Непала в публичные дома Индии с целью сексуальной эксплуатации. Американская журналистка Патриша Маккормак, автор романа «Проданные», рассказывает об ужасах современной работорговли. Книга написана на основе материалов, собранных в результате нескольких лет исследований и многочисленных интервью с непальскими женщинами, ставшими жертвами трафикинга.



Джихадисты-пикаперы

Еще больше тревог вызывает нынешний конфликт на Ближнем Востоке. В последнее время сот­ни европейских и американских женщин и девушек приняли ислам и уехали в Сирию и Ирак, чтобы стать женами боевиков Исламского государства. Одних влечет в эти страны жажда приключений, другие мечтают построить крепкую мусульманскую семью. Джихадис­ты с легкостью вербуют невест через социальные сети, взяв на вооружение и усовершенствовав хорошо зарекомендовавшие себя методы экстремистов «Аль-Каеды». Развитая исламистская сеть онлайн-знакомств работает 24 часа в сутки.

«Можешь делать все, что хочешь со своим мужем, когда вы наедине. Но при этом ты обязана делать все, о чем он попросит. Ты должна выполнять каждое его желание. Под паранджой можешь носить все, что хочешь: подвязки, ажурные чулки – все, что нравится твоему мужу. Ты любишь красивое белье, детка?» – это лишь одно из тысяч сообщений, которые получила 21-летняя Мелоди из французского города Тулуза от своего друга по переписке, боевика Исламского государства Абу Билеля. И таких исламистов, днем и ночью посылающих западным женщинам сообщения, очень много.

Рита Катц, директор организации SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом активности экстремистов в Интернете, считает: «Боевики используют соцсети просто с революционным размахом». Исламисты активно применяют современные технологии, ведя на просторах Интернета полномасштабную пропагандистскую войну, активно используя Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Они позируют с едой, котиками, дорогими гаджетами, чтобы соблазнить потенциальных невест. В роликах, которые выкладывают боевики ИГ, продумана буквально каждая деталь. Видео больше напоминает трейлеры к голливудским фильмам. Насмотревшись роликов в Интернете, женщины нередко начинают сами искать вербовщиков.



Военно-половые романы

По словам джихадистов, самые уязвимые – девушки из неблагополучных семей и одинокие женщины. Они влюбляются, просто пообщавшись по Skype. Боевики-вербовщики предстают перед ними красивыми, обходительными, способными на широкие жесты. Исламисты становятся своего рода олицетворением безопасности и финансовой стабильности.

В группе риска также девушки, принадлежащие ко второму-третьему поколению проживающей в стране диаспоры. С одной стороны, потомки мигрантов перенимают привычки и образ жизни западного общества, с другой – не могут полностью в него вписаться, оставаясь для местных чужаками. Плюс авантюризм, юношеский максимализм и желание найти свое место в мире.

Еще одна значительная группа риска – мусульманские неофиты. Как и все европейцы и американцы, недавно обращенные в ислам, они отличаются особым энтузиазмом и легко верят всем словам и призывам боевиков. Но вот в дальнейшем все оборачивается плачевно. Девушек эксплуатируют нещадно. Они переходят из рук в руки, дарятся друзьям – одним словом, превращаются в настоящих рабынь.

Несколько лет назад лишь в немногих странах была запрещена торговля людьми, но в последние два года примерно 80 стран приняли законы против трафикинга. Помогут ли они – это уже другой вопрос.

