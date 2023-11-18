Проктолог твой друг: не стесняйся!

В Алматы 24-25 ноября текущего года будет проведена научно-практическая конференция с международным участием. В этом форуме примут участие специалисты из регионов нашей страны, а также ученые-клиницисты из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

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Колопроктология – являясь разделом хирургии, переживает бурное развитие. Такое внимание ученых и клиницистов объясняется резким ростом частоты патологических процессов (заболеваний) в толстой кишке. Это относится прежде всего к воспалительным заболеваниям кишечника, и, в частности, к таким, как язвенный колит, болезнь Крона и особенно к раку толстой кишки. Рак толстой кишки по частоте давно «обогнал» рак желудка и вышел на 2-е место после рака легкого среди всех онкологических заболеваний населения. Эта стало закономерностью для всех развитых стран мира.

В 2020 г., так называемых новых больных зарегистрировано 1 931 590. При этом, доля мужского населения несколько преобладала – 55,2%, соответственно женщин было 44,8%.

По прогнозу ВОЗ к 2030 г. число новых случаев коло-ректального рака возрастет на 77%

К сожалению, этот процесс не миновал и нашу страну. Число больных с выявленным коло-ректальным раком неуклонно растет. За последние 10 лет в абсолютных числах выявленных пациентов с данным заболеванием выросло на 30%. Однако внедрение в практику скрининга коло-ректального рака позволило резко снизить число запущенных случаев с 14 до 0,9%.

Велика распространенность среди взрослого населения доброкачественных опухолей толстой кишки. Среди госпитализированных в центр колопроктологии г. Алматы, доля таких пациентов, более 5%.

Частота неопухолевых заболевания прямой кишки, при целевых осмотрах составляет 25-30%. Чаще других обнаруживается геморрой, свищи прямой кишки, колиты и другие патологические состояния.

Внедрение в клиническую практику новых хирургических технологий, появление в арсенале врачей современных лекарственных препаратов позволяет добиваться значительных успехов в диагностике и лечении указанных болезней.

Научно-практическая конференция позволит обсудить и поделиться успехами коллегам из стран Центральной Азии и без сомнений послужит укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами.