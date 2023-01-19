Прокуратура Алматинской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников нацкомпании «КазАвтоЖол»
Общество
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Асет Калымов
Пожалуй, это первый в истории отечественной правоприменительной практики случай подобного рода. Надзорный орган намерен привлечь к уголовной ответственности работников главной автодорожной компании страны. По их вине, считают прокуроры, случилось ДТП на 165-м километре республиканской трассы Алматы – Шелек – Хоргос, в результате чего погиб человек. Впрочем, обо всем по порядку.