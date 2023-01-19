Прокуратура Алматинской области начала досудебное расследование в отношении сотрудников нацкомпании «КазАвтоЖол»

Как выяснилось, дорожная авария произошла 5 января на территории Енбек­шиказахского района Алматинской области. В тот день из-за осадков и резкого похолодания на участке авто­бана образовалась наледь. Не справившись с управлением, 23-летний водитель грузовика КамАЗ допустил опрокидывание машины и от полученных травм скончался на месте.

Как отметили в областной прокуратуре, основная причина аварии – гололед и несвоевременная очистка дорожного покрытия, которую должны проводить работники АО «НК «Каз­АвтоЖол». Прокуроры напомнили, что в соответствии со статьей 19 Закона РК «Об автомобильных дорогах» дорожный орган и управляющие авто­мобильными дорогами несут ответственность «за содержание обслу­живаемых автотрасс и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств».

В отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения, начато досудебное расследование по части 3 статьи 353 Уголовного кодекса РК «Нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее по неосторожности смерть человека». Предусмотренная мера наказания по данной статье – лишение свободы сроком до трех лет.

Эту новость с большим одобрением встретили автовладельцы, ежедневно курсирующие по дорогам региона. По их словам, может, теперь дорожно-эксплуатационные службы начнут своевременно и качественно чистить трассы от снега и льда, подсыпать их песком, реагентами? Глядишь, и аварий станет меньше.