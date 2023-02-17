Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой

Подозреваемым признан ее бывший супруг, с санкции суда он взят под стражу.

Фото: Kazpravda.kz

Пресс-служба прокуратуры Алматы сообщила о завершении расследования убийства известного в обществе юриста Асановой А.К., передает Kazpravda.kz.

"Данный факт зарегистрирован в УП Алмалинского района по ч.1 ст. 99 УК РК. Подозреваемым с согласия прокуратуры признан ее бывший супруг, после чего с санкции суда он взят под стражу. Прокуратурой Алмалинского района уголовное дело направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, преступление произошло 8 октября 2022 года около 23:00 в Алмалинском районе Алматы. В больницу со множественными ножевыми ранениями была доставлена 42-летняя женщина. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако в ночь на 12 октября пациентка скончалась.