Прокуратура Астаны считает незаконным перенос школьных занятий

Прокуратура Астаны распространила официальное сообщение относительно изменения графика занятий в отдельных школах столицы, передает Kazpravda.kz
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Напомним, 9 сентября в СМИ появилась информация со ссылкой на возмущенных родителей о том, что власти города планируют с 14 сентября ввести новый режим в 17 школах, то есть перенести начало занятий первой смены на 07.40.
"В связи с тем, что данное изменение графика занятий в школах противоречит требованиям действующего законодательства (учебные занятия в организациях образования начинаются не ранее восьми часов), органами прокуратуры проведена проверка, по результатам которой установлено, что фактически такое решение городским Управлением образования не принималось. В то же время, учитывая возникший общественный резонанс, прокуратурой города 10 сентября внесено предостережение в акимат Астаны о недопустимости нарушения закона с предупреждением об установленной законом ответственности", – указывается в распространенном пресс-релизе.
Ранее в горакимате данную инициативу объясняли заторами на дорогах, которые расположены в районах школ № 1, 3, 5, 6, 17, 31, 35, 38, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 66, 70, 75. Помимо этого рассматривалась возможность изменения начала рабочего дня в учреждениях, организациях и предприятиях Астаны.