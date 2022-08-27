Прокуратура Мангистау назвала виновников народных протестов, произошедших в январе

Названы виновники

По результатам проверки, осуществленной прокуратурой Мангистауской области и департаментом по защите конкуренции, выявлено наличие сговора между 54 владельцами АГЗС и руководством нефтеперерабатывающего завода.

В конце прошлого и начале текущего года на заправках Мангистау стал пропадать газ. В местах же, где он имелся, его стоимость достигала 120 тенге за литр.

Жители нефтяного региона были возмущены подобным ростом и вышли на цент­ральную площадь Актау. Люди требовали понизить цену на сжиженный газ, который производится здесь же, в Мангистау.

Руководство страны посчитало народное возмущение обоснованным. Однако «машина народного несогласия» была уже запущена. Жители многих городов страны также стали выходить на площади и выдвигать требования, в некоторых городах все это закончилось массовыми беспорядками.

После трагических событий Президент страны поручил разобраться в первопричинах. Совместная проверка прокуратуры Мангистауской области и департамента по защите конкуренции показала, что в тот период предприниматели действовали по сговору, искусственно создавая дефицит товара и поднимая цены.

«Во исполнение поручения Главы государства прокуратурой области совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции проведена проверка состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, в ходе которой выявлены факты антиконкурентного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен на газ. По результатам прокурорского реагирования на 54 владельца АГЗС, а также на перерабатывающий завод наложены штрафы, конфискован монопольный доход на сумму более 60 миллионов тенге», – рассказал заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области Файзулла Жанабаев.