Прокуратура обратилась к родителям в связи с ростом насилия над детьми в Астане

Общество
Ксения Воронина
Фото eduvital.net
По итогам 2015 года в Астане насилию подвергались 140 детей, в том числе сексуальному – 21. В целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений в порядке статьи 25-2 Закона Республики Казахстан "О прокуратуре" правоохранительные органы района "Сарыарка" публично обратились к населению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"По итогам 2015 года в столице насилию подвергались 140 детей, в том числе сексуальному – 21. Кроме того, в столице ежегодно беременеют 68 несовершеннолетних", – сообщили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура отмечает, что дети, воспитывающиеся в маргинальных семьях, чаще других становятся жертвами насилия. А также напоминает, что невыполнение обязанностей родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей влечет за собой ответственность.

"Это образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 140 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и влечет штраф в размере семи месячных расчетных показателей.

Статьей 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и предусматривает штраф в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток", – говорится в сообщении.

Разъясняя вышеизложенные нормы законодательства, прокуратура района "Сарыарка" призывает всех граждан к неукоснительному соблюдению законности.

"В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан "О прокуратуре" прокуратура Республики Казахстан от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, в том числе соблюдением законодательства, направленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних детей", – отметили в прокуратуре.

"Защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, обеспечение надлежащего их нравственного и психического развития, защита их от преступлений являются низменными и важнейшими направлениями деятельности государства", – отметили в пресс-службе.

Насилие над детьми – это жестокое обращение, которое выражается в форме физического, сексуального, эмоционального насилия или отсутствия заботы.

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