Прокуратура проверит информацию об отчуждении территории Медеуского природного парка

Прокуроратура города Алматы проверит информацию об отчуждении части территории Медеуского природного парка. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Азат Перуашев потребовал проверить информацию о выведении из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка города Алматы около 22,5 га территории под жилищную застройку.

«Поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата Мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка. В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц», – отметил Берик Асылов.