Прокуратура защитила владельцев рынков от незаконных требований акимата

Закон и Порядок

Акимат района Маканшы обязал предпринимателей бесплатно предоставлять земельные участки для размещения торговых объектов

Фото: Генпрокуратура

В области Абай прокуратура добилась отмены постановления акимата района Маканшы, которое незаконно обязывало владельцев рынков бесплатно предоставлять земельные участки для торговли, передает Kazpravda.kz.

Нарушения выявили во время проверки законности решений местных исполнительных органов. Выяснилось, что районный акимат утвердил правила размещения нестационарных торговых объектов, включив в них дополнительные обязательства для предпринимателей.

«Постановлением акимата района “Об определении и утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории района Маканшы” на владельцев рынков необоснованно возлагалась обязанность по безвозмездному предоставлению земельных участков для размещения торговых объектов. Указанные требования нарушали права и законные интересы предпринимателей, создавая дополнительные необоснованные обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности», - сообщили в прокуратуре области Абай.

После вмешательства надзорного органа незаконное постановление акимата отменили, а права предпринимателей восстановили.

К административной ответственности также привлекли начальника районного отдела предпринимательства, который разработал документ. Его наказали по части 1 статьи 173 Кодекса РК об административных правонарушениях — за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства.

В прокуратуре области Абай отметили, что продолжат выявлять административные барьеры и пресекать незаконное вмешательство государственных органов в работу бизнеса.

#область Абай #прокуратура #рынки

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