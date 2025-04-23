Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Меню школьников не соответствовало требованиям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

29 января  отделом образования Сырымского района были объявлены 9 конкурсов на сумму 71 720 388 тенге по организации питания для 1 248 детей, учащихся 1-4 классов в сельских школах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Изучением конкурсной документации установлено, что перспективное меню, разработанное отделом образования, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В частности, в определенные дни отсутствовали молоко, сахар и масло, которые должны быть в ежедневном рационе питания детей.

Вместе с тем, в меню включен сложный салат из 5 компонентов, что является нарушением требований приказа министра здравоохранения об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания».

Также вместо должного 200 гр сока в перспективном меню объем данного напитка был указан с занижением – 165 гр.

По протесту прокуратуры Сырымского района конкурсы отменены.

#питание #дети #госзакупки

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