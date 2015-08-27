Прокуратурам СНГ и ШОС нужно вместе бороться с терроризмом – Назарбаев

Президент
Президент Нурсултан Назарбаев провел встречу с прокурорами стран ШОС и СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты обеспечения законности, безопасности и стабильности в регионах ШОС и СНГ.

Глава государства подчеркнул необходимость усиления взаимодействия прокуратур стран СНГ.

"Вы почти 20 лет проводите встречи в этом формате, а 15 лет назад получили статус международного органа СНГ. С каждым заседанием вы укрепляете отношения. Кроме того, с 2001 года действует Шанхайская организация сотрудничества, которая стала серьезной силой на международной арене. На последнем заседании принято решение о приеме в организацию новых членов", – отметил Нурсултан Назарбаев.

В этом контексте Президент Казахстана отметил важность выработки эффективных совместных шагов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также другими видами транснациональной преступности, отметив, что данный диалог позволит поднять взаимодействие прокуроров на новый уровень.

Глава государства выразил надежду, что подобные встречи будут содействовать усилению верховенства закона и совместной борьбе с преступностью на территории стран ШОС и СНГ.

В ходе встречи Генеральный прокурор Даулбаев доложил Президенту о результатах заседания генеральных прокуроров государств – членов ШОС с участием руководителей ведомств стран – наблюдателей организации – Индии, Пакистана, Афганистана и Беларуси.

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