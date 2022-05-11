Прокурор повесился в Костанае

В Костанае повесился старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры города. Причины произошедшего выясняются, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"В лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружен труп старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры. Факт суицида зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

В ведомстве пояснили, что причины произошедшего выясняются.

По данным прокуратуры, стаж работы мужчины в органах прокуратуры составлял 4 года.

У сотрудника остались супруга и малолетняя дочь.